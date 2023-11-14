رئيس جامعة عين شمس: إقامة معرض دائم لتسويق عدد من منتجات الكليات المتميزة

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس معرض تسويق منتجات الكليات والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة يرافقه أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة واللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة عمداء ووكلاء الكليات المشاركة بالمعرض ولفيف من أساتذة الكليات.

حيث تفقد سيادته أروقة المعرض مشيدًا بتنوع المعروضات وجودتها العالية وأسعارها التنافسية.

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رئيس جامعة عين شمس: ضرورة تطوير أفكار الطلاب المتميزة وتقديمها كمشاريع صغيرة تخدم المجتمع



وخلال جولته التفقدية وجه بأهمية استثمار أفكار الطلاب المتميزة و تطويرها وتقديمها فى صورة مشاريع صغيرة تخدم المجتمع.

جامعة عين شمس: نهدف لتحقيق إكتفاء ذاتى داخل الحرم الجامعى من منتجات الكليات



كما أعلن عن إقامة معرض دائم داخل الحرم الجامعى لتسويق عدد من منتجات الكليات المتميزة مضيفًا أن إدارة الجامعة تهدف لتحقيق إكتفاء ذاتى لكلياتها بإستثمار منتجات الكليات المتنوعة لخدمة المجتمع الجامعي على اختلاف شرائحه.

جامعة عين شمس

كما استعرضت أ.د.غادة فاروق عددًا من منتجات الكليات منها منتجات كيميائية "معقمات وصابون"يقدمها المعمل المركزي بكلية العلوم،و أثاث مكتبى عالى الجودة تقدمه كلية الهندسة،و محاصيل زراعية صحية دون استخدام مبيدات كيميائية من إنتاج كلية الزراعة، كما تميز إنتاج كلية البنات بتقديم أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل مصنعة من مواد طبيعية مغذية للبشرة،

وقدمت كلية التربية النوعية من خلال قسم الاقتصاد المنزلى عددًا من الوجبات الساخنة الصحية وقدم قسم التربية الفنية أشغالًا يدوية متميزة ولوحات فنية راقية.



ووجهت أ.د. غادة فاروق بضرورة تسويق هذه المنتجات المتنوعة داخل المجتمع الجامعى والسوق المحلى للمساهمة فى تحقيق الدور المجتمعى للجامعة.

و يقام المعرض الذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مدار يومين متتاليين داخل الحرم الجامعي الرئيسي.