الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

تجارية القليوبية: معرض التجارة البينية الأفريقية يزيد الفرص التصديرية للمنتجات المصرية

محمد الفيومي رئيس
محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، فيتو

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن معرض التجارة البينية الأفريقية، يساعد على خلق العديد من الفرص التصديرية لمصر مع الدول الأفريقية، حيث يشارك في المعرض 57 دولة، من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التي تتميز بها الدول الإفريقية.

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وأضاف رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن معرض التجارة البينية الأفريقية 2023 بالقاهرة، يحقق التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية من خلال تبادل المنتجات المتميزة بكافة القطاعات الصناعية، مؤكدا أن المعرض يحقق شراكة حقيقة بين الدول الإفريقية والشركات والمصانع، لتحقيق نمو ملحوظ في الصادرات المصرية وزيادة حركة التجارة البينية في قارة إفريقيا.

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وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن معرض التجارة البينية الافريقية يعد منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، بما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة ويساعد على تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع.

وأشار "الفيومي"، إلى أن احتضان مصر هذه النسخة من المعرض يؤكد على ريادة مصر لسوق الأفريقي ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والمضي قدما نحو مزيد من التكامل بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية.

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