محافظ القليوبية يتابع مبادرة تخفيض السلع بأحياء شبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية تابع خلالها الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الغذائية والأساسية ومدى توافرها بعددٍ من السلاسل التُجارية والهايبر ماركت بحي غرب وحي شرق شبرا الخيمة.



وخلال الجولة صرح محافظ القليوبية بأن إجمالى عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمع استهلاكى و318 منفذ جمعيتى، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذا ثابتا ومتنقلا "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذا أهليا تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية.

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وخلال الجولة اطمأن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ومدى الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية، مشددا بضرورة ضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية كافة احتياجات المواطنين، مع أهمية وضع الأسعار على كل منتج بشكل واضح للجمهور

وأكد المحافظ توفير مكان مخصص بتجميع كل السلع المطبق عليها المبادرة داخل كل هايبر وماركت للتسهيل علي المواطن كما وجه وكيل وزارة التموين بالقليوبية بمراقبة مناسبة الأسعار جميع السلع لتحقيق الانضباط بالأسواق



وجاء ذلك بحضور كل من عيد عبد الله مدير مديرية التموين بالقليوبية والمهندس هيثم دسوقي رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

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