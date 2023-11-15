الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

بحضور 250 واعظا، أوقاف الإسماعيلية تنظم اللقاء التثقيفي الثاني (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

شهد مجمع الشهداء الإسلامي في محافظة الإسماعيلية، اللقاء التثقيفي الثاني الذي نظمته مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، للأئمة والواعظات، والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.  

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أبرز الحضور خلال اللقاء  

وحضر اللقاء كل من اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، الدكتورة رانيا مصطفى محمود الأستاذة بكلية الطب جامعة قناة السويس وعدد من الأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الإسماعيلية. 

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جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

المستهدف من اللقاء 

ويستهدف اللقاء الثاني لتثقيف الأئمة والواعظات عدد 250 إماما وواعظة بمديرية أوقاف الإسماعيلية.

 

بدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ مصباح شكري، ثم كلمة ترحيبية لوكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية مثمنًا مثل هذه اللقاءات التثقيفية والتي تؤتي ثمارها وتعود بالنفع المباشر على الأئمة والواعظات؛ حتى يتمكنوا من أداء واجبهم المنوط بهم في مساجدهم في الدعوة إلى الله. 

 

كما أكد أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للقاء التثقيفي السابق والذي بدوره يساهم في بناء إمام مثقف واعٍ قادر على توظيف الدين في كافة الأمور الحياتية التي تخدم أبناء وطنه.  

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

وفي كلمته، نقل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، تحيات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الإسماعيلية، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد، مثمنًا دورهم الفعال في بناء الوطن والمحافظة على سلامة المجتمع وسلامة عقائده وقيمه الوسطية.  

 

مؤكدًا ضرورة أن يكون رجال الدين قادة ولديهم اطلاع شامل بكافة مناحي الحياة ولا سيما علاقة الدين بالطب، وربط الدين بالحياة العملية.  

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

إشراك أخلاقيات الدين الإسلامي في المجال الطبي 

ثم ألقت الدكتورة رانيا، المحاضرة الرئيسية للقاء التثقيفي، وهي إشراك أخلاقيات الدين الإسلامي في المجال الطبي، وبناء الإنسان والطبيب وذلك من خلال منصبها كمدير لوحدة الدعم بكلية الطب. 

 

مشيرة إلى أهمية ترسيخ القيم والسلوكيات الإسلامية الوسطية السليمة في الأطباء الجدد خريجي جامعة قناة السويس؛ وذلك لأن الهدف الأساسي من مهنة الطب في المقام الأول هو خدمة الإسلام والإنسان.

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