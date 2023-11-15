الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الحرب على غزة ترفع سعر جرام الذهب 500 جنيه، والأونصة تقترب من 2000 دولار

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة من 7 أكتوبر الماضى ومع بدء عملية طوفان الأقصى وحتى تعاملات اليوم الاربعاء 15 نوفمبر الجارى.

وقفز جرام الذهب نحو 500 جنيه تقريبا بالأسواق المحلية، كما ارتفعت أسعار الجنيهات الذهب بصورة كبيرة وتخطت حاجز 21000 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم إلى 1970 دولار للأونصة، ومن المتوقع أن تصل إلى 2000 دولار قريبا.

اسعار الذهب اليوم، فيتو

ارتفاع كبير فى الأسعار منذ بداية الحرب الى اليوم

 

.من جانبها أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الذهب تسجل ارقاما قياسية اليوم الأربعاء فى البورصة العالمية وقفزت إلى 1970 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 نوفمبر بالمقارنة إلى الأسعار فى 7 أكتوبر الماضى وبداية الحرب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن نحو 3108 جنيهات، بينما سجل فى 7 اكتوبر الماضى نحو 2474 جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا اليوم 2720 جنيها اليوم بالمقارنة إلى سعره فى 7 اكتوبر والذى بلغ 2165 جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2331 جنيها اليوم الأربعاء، بينما سجل سعر الجنيه جرام 18 فى 7 اكتوبر الماضى نحو 1855 جنيها.

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نصائح شعبة الذهب حول الشراء 

من جانبها أعلنت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الذهب ارتفعت نتيجة لارتفاع السعر فى البورصة العالمية.

وقال عمرو المغربى، عضو شعبة الذهب بالاتحاد، فى تصريحات خاصة، إن الذهب كان وصل الى 2005 دولار الشهر الماضى، والآن يدور حول 1970 دولارا، وكلما كانت الأحداث الدولية والصراعات الدائرة مستمرة ارتفعت اسعار الذهب.

ونصح كل الذين لديهم فائض من المال الراغبين فى الاستثمار التوجه نحو الذهب، وذلك بعد زيادة سعر الجرام نحو 500 جنيه خلال شهر ونصف الشهر.

أرجع هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية  الزيادة العالمية إلي استمرار التوترات الجيوسياسية علي الساحة العالمية مع حالة من عدم الثقة في الأداء الاقتصادي للدول الكبري، في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية واستمرار موجة التضخم العالمية من ناحية بالاضافة الي تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من قبل أكبر ثلاثة مؤسسات للتصنيف وتراجع اداء الدولار بالأسواق العالمية.
 

وأوضح جيد أن استطلاعات الرأي العالمية تذهب بنسبة كبيرة إلي ترجيح عدم رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة خلال اجتماع الشهر المقبل نظرا للتخوف من تأثير رفع أسعار الفائدة والذي استمر علي مدار عام ونصف العام علي حركة الاقتصاد الأمريكي، والتخوف من موجة ركود قاسية وانكماش للأداء الاقتصادي، خاصة مع تراجع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالشهر الماضي.

ارتفاع العقود الآجلة للذهب 


وأوضح ميلاد أن العقود الآجلة  شهدت ارتفاعا لشهر ديسمبر بحوالي  16.50 دولارًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.85٪ ، وحول حركة الأسعار بالأسواق المحلية  شهدت الأسواق ارتفاعا تاريخيا  بالسوق في سعر كافة العيارات ليتخطي سعر جرام عيار 21 أثناء كتابة التقرير 2720 جنيها للجرام بينما عيار 24 سجل 3108.5 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار 18 الأكثر شيوعا في المشغولات الذهبية 2331.5 جنيها للجرام، وبلغ ثمن الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية 21760 جنيها.

 وأرجع لطفي المنيب نائب رئيس الشعبة ارتفاع السعر المحلي إلي ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات، بالإضافة إلي ارتفاع الطلب المحلي علي الذهب، كملاذ آمن للمدخرات لحمايتها من معدلات التضخم.

 

الأسعار العالمية للذهب فى البورصة 

 

وقال مسئولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، إنهم لا يزالون غير واثقين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم وعصف ذلك بتوقعات السوق لوصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى الذروة.

وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر؛ ما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا أقل جاذبية للمستثمرين.

ووصلت أسعار الأونصة العالمية للذهب أمس الثلاثاء 1970 دولار للاونصة.

 

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