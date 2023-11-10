بطل المظلات من اليمن إلى الدفرسوار، الذكرى الثانية لرحيل اللواء محمد يسري مراد

تنشر فيتو أبرز المعلومات عن اللواء ا.ح محمد يسري مراد الدفعة 43 حربية بمناسبة مرور عامين على رحيله.



- شارك فى حرب اليمن ضمن أول كتيبة مظلات عام 1962م.

- شارك فى معارك 1967م وفترة حرب الاستنزاف.

-من ضباط محور المظلات فى مركز العمليات الرئيسى فى أكتوبر 1973م.

-شارك فى معارك ثغرة الدفرسوار.

-زميل أكاديمية ناصر العسكرية.



-أستاذ الإستراتيجية بكلية الحرب العليا.

المؤلفات والأنواط والاوسمة العسكرية



-له العديد من المؤلفات فى(السياسة العسكرية والأمن القومى).

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-حاصل على 23 نوطا ووساما عسكريا من أهمها:

ميدالية الترقية الاستثنائية فى العمليات الحربية.

وسام النجمة العسكرية.

نوط الجمهورية العسكرى.

قائد مدرسة المظلات.

-شقيق اللواء أ ح عصمت مراد مساعد وزير الدفاع ومدير الكلية الحربية وقائد سلاح المظلات سابقا.

-رحل عن دنيانا في يوم 11 نوفمبر 2021.