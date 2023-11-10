الجمعة 10 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

بطل المظلات من اليمن إلى الدفرسوار، الذكرى الثانية لرحيل اللواء محمد يسري مراد

اللواء ا ح محمد يسري،
اللواء ا ح محمد يسري، فيتو

تنشر فيتو أبرز المعلومات عن اللواء ا.ح محمد يسري مراد الدفعة 43 حربية بمناسبة مرور عامين على رحيله. 


- شارك فى حرب اليمن ضمن أول كتيبة مظلات عام 1962م.
- شارك فى معارك 1967م وفترة حرب الاستنزاف.
-من ضباط محور المظلات فى مركز العمليات الرئيسى فى أكتوبر 1973م.
-شارك فى معارك ثغرة الدفرسوار.
-زميل أكاديمية ناصر العسكرية.


-أستاذ الإستراتيجية بكلية الحرب العليا.

المؤلفات والأنواط والاوسمة العسكرية 


-له العديد من المؤلفات فى(السياسة العسكرية والأمن القومى).

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-حاصل على 23 نوطا ووساما عسكريا من أهمها:
ميدالية الترقية الاستثنائية فى العمليات الحربية.
وسام النجمة العسكرية.
نوط الجمهورية العسكرى.
قائد مدرسة المظلات.
-شقيق  اللواء أ ح عصمت مراد مساعد وزير الدفاع ومدير الكلية الحربية وقائد سلاح المظلات سابقا.

-رحل عن دنيانا في يوم 11 نوفمبر 2021.

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