خبير استراتيجي: حرب غزة كشفت الوجه الحقيقي لأمريكا والغرب

مستشفى الشفاء، قال اللواء محمد الغبارى، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن عقيدة الكيان الصهيوني تقوم على المجازر وقتل الأطفال والنساء، مضيفا أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم هي جميعها جرائم حرب حظرها القانون الدولي وآخرها اقتحام مستشفى الشفاء تحت حجج ومزاعم كاذبة وهي وجود عناصر لمقاتلي حماس بالمستشفى ووجود غرفة عمليات المقاومة أسفلها وهو الأمر الذي ثبت كذبه.

وأكد في تصريح خاص لفيتو، أن استخدام الحجج الكاذبة لتنفيذ اعتداءات الاحتلال أمر ليس بالجديد على إسرائيل التي لا تكترس بالقانون الدولي طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الغربي يساندها ويساعدها على ارتكاب الجرائم فما يحدث في غزة كشف الوجه الحقيقي لأمريكا والغرب من ازدواجية المعايير وزيف شعارات حقوق الإنسان كما كشف.

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المجازر الإسرائيلية قديمة

وتابع أن المجازر التي يرتكبها الاحتلال أمر ليس بجديد عليه، وإنما عقيدة راسخة داخل الكيان الصهيوني.

مستشفى الشفاء، اعترفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعدم وجود معلومات عن تواجد أسرى في مستشفى الشفاء عند اقتحامه.