الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكشري، بيتي ولكنه أحلى من الجاهز

الكشري، فيتو
الكشري، فيتو

طريقة عمل الكشري، الكشري من الأكلات المصرية الشهيرة التى اشتهر بها المطبخ المصري على مستوى العالم، وله مذاق لا يقاوم.

وطريقة عمل الكشري، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وهو عبارة عن أرز مع عدس بجبة ومكرونة يتم تقديمهم بالتقلية والصلصة والدقة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

 

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكشري.

مكونات عمل الكشري:-

2 كوب أرز مصري

كوب عدس بجبة

نصف كوب شعرية

كيس مكرونة اسباجتى مسلوقة 

للصلصة

لتر عصير طماطم

بصلة مفرومة ناعم

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2 فص ثوم

زيت

ملح

فلفل أسود

للدقة

5 فصوص ثوم مفروم

زيت

2 عصير ليمونة

ربع كوب خل أبيض

كوب ماء

ملح

فلفل اسود

كسبرة جافة

كمون

للتقلية

بصل مقطع شرائح

رشة دقيق

رشة نشاء

رشة سكر

للتقديم شطة 

حمص مسلوق

طريقة عمل الكشري، فيتو 

طريقة عمل الكشري:-

  • ننقع العدس فى الماء الفاتر لمدة ساعتين على الأقل.
  • ثم نحضر حلة ونرفعها على النار ونحمر بها الشيعرية، ونغسل الأرز ونصفيه ونضيفه إلى الشيعرية ونقلب جيدا حتى يجف ماء الأرز.
  • ثم نضيف العدس ونقلب جيدا، ثم نتبل بالملح والفلفل الأسود والكمون.
  • ثم نضيف الماء حيث لكل كوب ارز كوب ماء وأيضا كوب العدس له كوب ماء.
  • ونتركه ينضج بنفس طريقة الأرز.
  • وفى هذه الأثناء نحضر باقى محتويات الكشري، حيث نرش البصل بالسكر والدقيق والنشاء ونقلب جيدا ثم نقلبه فى الزيت الساخن الغزير حتى يحمر لونه، ثم ننشله ونضعه على ورق مطبخ.
  • بعدها نحضر الصلصة، حيث نشوح البصل حتى يذبل ثم نضيف الثوم، ونقلب حتى يحمر لونه ثم نضيف الطماطم ونتركها تغلى ثم نضيف توابلها المذكورة بالاعلى ونهدئ النار ونغطى الحلة حتى تتسبك، ثم نرفعها من على النار ونتركها جانبا.
  • ثم نحضر دقة الكشري، حيث نشوح الثوم فى الزيت ونضيف الكسبرة والخل وعصير الليمون ونتبل بالملح والفلفل والكمون، واخيرا نضيف الماء ونتركها تغلى مرة واحدة.
  • ثم نرفع الدقة من على النار ونتركها تبرد.
  • ثم تسلق الحمص حيث ننقعه اولا فى الماء ليلة كاملة ثم تسلقه بعد ذلك حتى تمام النضج، ثم نصفيه ونتركه جانبا.
  • ثم نحضر طبق التقديم ونضع به الكشري وعليه المكرونة المسلوقة والتقلية ثم الصلصة والدقة والحمص والشطة حسب الرغبة.
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