اليوم العالمي للسكر، أعراض تؤكد إصابة طفلك بالمرض

تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم باليوم العالمي لمرض السكر، وذلك من خلال التوعية حول طبيعة المرض وأسبابه وطرق تجنب مخاطره وطرق الوقاية منه.

ومرض السكر من أمراض العصر المزمنة والمنتشرة حول العالم بين الكبار والصغار، وللأسف له مضاعفات خطيرة مايجبر المريض على الالتزام بالعلاج والنظام الغذائي المناسب له.

والسكر عند الأطفال للاسف أصبح منتشرا فى وقتنا الحالى نتيجة العامل الوراثي واتباع العادات الغذائية الخاطئة وإهمال تناول الطعام الصحى فى المنزل.

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أسباب إصابة الأطفال بمرض السكر

ويقول الدكتور أيمن عوض إخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن السكر عند الأطفال له أسباب عديدة ولكن السبب الرئيسي يكون العامل الوراثي ويمكن أن يصاب الطفل بالسكر دون وجود تاريخ عائلي للمرض وهنا يكون بسبب خلل بالجينات أو هلل بالبنكرياس حيث يعجز البنكرياس عن ضخ الأنسولين بالكميات المطلوبة، وهناك اجسام لديها استعداد للإصابة بالسكري وبمجرد إفراط الطفل فى تناول السكريات والمعجنات والوجبات السريعة تحدث إصابته بمرض السكر، لذا يجب الحذر.

طرق وقاية الاطفال من الإصابة بالسكر

واضاف عوض، أنه على الأمهات التى تعلم أن هناك تاريخا عائليا للمرض أن تهتم بتغذية طفلها وتعوده على الطعام الصحى قليل الدسم وقليل النشويات وإقلال تقديم الحلوى له واستبدالها بالفاكهة الطازجة والمجففة، والأهم من ذلك حمايته من السمنة وتشجيعه على ممارسة الرياضة، وذلك لحمايته من الإصابة بالسكر.

أعراض السكر عند الأطفال، فيتو

أعراض السكر عند الأطفال

وتابع، أن هناك أطفالا يولدون بمرض السكر ويظهر ذلك خلال فحص الولادة واطفال آخرون تظهر الإصابة لديهم فى عمر الثامنى سنوات حيث تلاحظ الأمهات فى بداية أعراض غير مفهومة تقلهن كثيرا، ومن أعراض السكر عند الأطفال:-

إنقاص الوزن بشكل مفاجيء وملحوظ رغم أن الطفل لا يتوقف عن الطعام، وذلك لأن الجسم يقوم باستهلاك الدهون الموجودة في الجسم للحصول على الطاقة.

التعرق الشديد للطفل باستمرار وشعوره بالتعب لدرجة أنه يتعرض للاغماء كثيرا.

الشعور المستمر بالتعب، عندما يصاب الطفل بالسكري يبدأ في التعب المستمر والملحوظ عليه ويظهر عليه الخمول باستمرار.

عدوى الخميرة لدى الفتيات فقط، وتظهر العدوى على شكل طفح جلدي في المنطقة التناسلية.

عدم وضوح الرؤية.

شعور الطفل بالجوع الشديد، بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم فلا يوجد الكثير من الأنسولين للقيام بنقل السكر لخلايا الجسم المختلفة، فبالتالي يلجأ الجسم إلى تناول الطعام لتعويض الطاقة به.

شعور الطفل بالعطش الدائم، بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم فيقوم بالتالي بسحب كل السوائل من الأنسجة فيجعل الطفل يشعر بالعطش.

زيادة التبول، الطبيعي عندما يشعر الطفل بالعطش الدائم فإنه يلجأ لشرب الكثير من المياه وبالتالي سوف يؤدي ذلك لكثرة التبول.

التحاليل المطلوبة من الطفل مريض السكر

وأوضح الدكتور أيمن عوض، أنه رغم ظهور هذه الأعراض إلا أنه يجب التأكد من خلال التحاليل والفحص الطبى، حيث يتم عمل بعض التحاليل للطفل، منها تحليل الدم وخصوصًا نسبة السكر العشوائي، فإذا كانت النسبة أعلى من 200 ملليجرام / ديسيليتر فهذا يعني أن الطفل مصاب بالسكر، وكذلك تحليل A1C (الهيموجلوبين السكري)، ويشير هذا التحليل إلى نسبة السكر في الدم لمدة شهرين، وتكون نسبة الـ A1C أعلى من 6،5، وبعد إجراء هذه الفحوصات والتأكد من الإصابة بمرض السكري يجب عمل فحوصات أخرى مثل وظائف الغدة الدرقية، وظائف الكلى، وظائف الكبد، ونسبة الكوليسترول في الدم.