الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 770 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال أسبوعين بالقليوبية

إزالة التعديات بالقليوبية،فيتو
إزالة التعديات بالقليوبية،فيتو

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمُتابعة سير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف بحي غرب شبرا الخيمة، تأتي الجولة ضمن سلسلة الجولات المُكثفة مُنذ ٣١ أكتوبر الشهر الماضي  لمُتابعة إنتظام سير أعمال إزالة كافة صور التعديات سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف. 

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وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على حقوق الشعب ومُقدرات الأجيال القادمة والمُتابعة المُستمرة لعمليات الإزالة ووقف  التعديات على مستوى المحافظة.

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وتمكنت الحملة اليوم من إزالة ٦ طوابق لمبنى مخالف  مكون من ٨ أدوار بشارع محمد عطية متفرع من شارع عمر مكرم خلف مركز شباب بيجام بحي غرب شبرا الخيمة، وتمت الإزالة بمعدات المحافظة والحي، جاءت الجولة بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعدد من القيادات الأمنية.


فيما أوضحَ "محافظ القليوبية" أن أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات قد تمكنت خلال أسبوعين مُتتاليين من إزالة عدد (770 حالة) على مساحة (42 فدانا و22 قيراطا و5 أسهم)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، وعدد (318) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (38768م2).


وشددَّ "الهجان" خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِِها والعمل على التخلُص منها فورًا بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.


الجدير بالذكر أن المحافظة قد  أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الأتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال  رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

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ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان غرب شبرا الخيمة محافظ القليوبية

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