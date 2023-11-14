الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات للتجديد لوظيفة مدير عام

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الاجتماع، فيتو

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع لجنة القيادات للتجديد لوظيفة مدير عام الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة وذلك لمتابعة أدائهم خلال فترة توليهم تلك الوظائف 

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 جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمستشارصلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي  الدكتورطارق الششتاوي أستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها وأعضاء اللجنة المشكلة.
وأوضح محافظ القليويبة أن المحافظة تسعى دائما لاختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومباديء الكفاءة والشفافية.

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