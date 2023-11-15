الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

لدعم غزة، افتتاح أول بنك دم مركزي بالهلال الأحمر في القليوبية

افتتاح بنك الدم بالهلال
افتتاح بنك الدم بالهلال الاحمر بالقليوبية، فيتو

أكد المشاركون في إطلاق مبادرة الهلال الأحمر المصري بالقليوبية "ساعة لغزة" وافتتاح أول بنك للدم بمقر الجمعية ببنهاـ دعمهم لتحركات القيادة السياسية لدعم الأخوة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية داعين إلي وقف حرب الأبادة التي تشنها قوات الإحتلال في غزة رافضين محاولات تهجير أهالي غزة. 

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وأوضحت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية خلال إفتتاح اول بنك دم مركزي لجمعية الهلال الأحمر بالقليوبية، وإطلاق مبادرة ساعة لغزة بمقر الجمعية ببنها أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي سعت منذ أولي ساعات الأحداث لدعم الإخوة في غزة، وساهمت في سرعة وصول المساعدات بكافة أنواعها ودخولها عبر معبر رفح مشيرة أن دور القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين هو الأبرز في العالم أجمع.

 
فيما بادر الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية بالتبرع بالدم كأول متبرع في بنك الدم الجديد في الهلال الأحمر بالقليوبية داعيا كل المشاركين وأهالي المحافظة بالمشاركة في حملة البنك لدعم غزة والتبرع بالدم لمساندة الأشقاء هناك.

 
وقال الشيخ عبد الحميد رخا رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري القليوبية إنه جري إرسال عدد من دفعات المساعدات المصرية إلي غزة ، مشيرا إلي مشاركته في توصيلها للأخوة هناك، حيث قدمت مصر  أكثر من 38% من المساعدات الغذائية والطبية للأشقاء هناك، واصفا الوضع هناك بالكارثي والذي تحاول مصر قيادة وشعبا الحد منه ووقفه بكافة الجهود الرامية لمساندة الشعب الفلسطيني ورفض التهجير ووقف الاعتداءات الغاشمة.

 

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أضاف أن هدف البنك الجديد هو تقديم خدمة الإغاثة للمواطنين، مشيرا إلى أنه جري أيضا  تدشين حملة تبرعات عينية كبري من القليوبية لغزة تحت شعار ساعة لغزة .


أوضح النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهلال الأحمر بالقليوبية أن أول أنشطة بنك الدم الجديد هو تدشين حملة للتبرع بالدم لصالح غزة وفلسطين، وستكون أول فعالياتها في نادي بنها الرياضي غدا الخميس.

 

شارك في الافتتاح وتدشين الحملة الدكتور الإعلامي  سعيد نجيب عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية، والدكتور نصيف حفناوي عضو مجلس الشيوخ ومجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية وعدد من الرموز السياسية والقيادات التنفيذية بالقليوبية، حيث أكد المشاركون دعمهم لتحركات القيادة السياسية لدعم الشعب الفلسطيني وقف الحرب في غزة

 

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