إيران تكشف سبب تحفظها على بنود في البيان الختامي لقمة الرياض

أعلنت الخارجية الإيرانية تحفظ طهران على بعض بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بشأن غزة، المتعلقة بحل الدولتين وخطة السلام العربية.

اجتماع كبار مسؤولي ووزراء الخارجية

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم الأحد: "البيان الختامي الذي أقرّته قمة الرياض، رغم قوة نصه، إلا أنه في الوقت نفسه يتضمن عدة بنود طالما تحفظت عليها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الماضي".

وتابع: "وتم التأكيد عليها مرة أخرى في اجتماع كبار مسؤولي ووزراء الخارجية قبل القمة، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُبدي تحفظها مجددًا على بعض البنود التي تشير على وجه التحديد إلى حلّ الدولتين وحدود عام 1967 وخطة السلام العربية".

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البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة

وأضاف: "تتحفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على موقف المجموعة العربية الوارد في القرار، بشأن كون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل القانوني الوحيد للشعب الفلسطيني، وترى أن جميع الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية هم ممثلو الشعب الفلسطيني".

وشدد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والتي عُقدت، يوم أمس السبت، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة، على وجوب كسر الحصار عن قطاع غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات إليه.

وطالب البيان الختامي المشترك للقمة غير العادية التي تم تنظيمها استجابة لدعوة السعودية وفلسطين، بوجوب كسر الحصار عن غزة، وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

مطالبة المجلس الدولي باتخاذ قرار فوري

وحثّت الدول العربية والإسلامية، مجلس الأمن الدولي، على ضرورة اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، ويوقف السلطات الإسرائيلية عن انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومطالبة المجلس الدولي باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه.