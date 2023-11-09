الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

إيران تنفذ تهديدها وتعلن توسيع دائرة الحرب ضد إسرائيل

إيران وإسرائيل، فيتو
إيران وإسرائيل، فيتو

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أنه أصبح من المحتم في الوقت الراهن توسيع نطاق الحرب، وذلك على خلفية تزايد حدة العدوان الإسرائيلي ضد غزة.


إيران تهدد بتوسيع الحرب 


وجاءت تصريحات عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتي بحثا خلالها وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بفلسطين والأزمة الراهنة في غزة.


وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، في وقت تعرضت له القوات الأمريكية في سوريا والعراق لعدة هجمات سواء بالطائرات المسيرة أو الصواريخ.


وشن حزب الله اللبناني عدة هجمات بالصواريخ الموجهة ضد القوات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية للبلاد مما أسفر عن مقتل عدد من جنود جيش الاحتلال.


وفي السياق ذاته، أعلن الحوثيون، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة نحو مدينة إيلات الإسرائيلية.

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الحوثيون يستهدفون إيلات 


ويأتي ذلك بالتزامن مع سماع دوي صافرات الإنذار في إيلات عقب انفجار ضخهم ناجم عن تحطم طائرة مسيرة وسقوطها على أحد المنازل.


قصف مدينة إيلات الإسرائيلية


ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم: "إنه تم تفعيل الإنذار في منطقة إيلات.. التفاصيل قيد المراجعة".
 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع انفجار كبير في مدينة إيلات المحتلة. ومن جانبه ذكر موقع «إسرائيل هيوم» أن القوات الإسرائيلية هرعت إلى موقع الانفجار في مدينة إيلات.

 

قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية


ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن  قصف قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية.

 

وأعلنت القسام الإيقاع بقوة راجلة صهيونية في كمين محكم في جحر الديك واستهدافهم بقذيفة أفراد والهجوم عليهم من مسافة صفر. ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، تجري الآن اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة.


وصباح اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس، تدمير 3 آليات وجرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم الشاطئ بقطاع غزة بقذائف "الياسمين 105".

 

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بإطلاق عناصر المقاومة الفلسطينية، رشقة صاروخية تجاه مدينة أسدود المحتلة  جنوبي إسرائيل.

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كتائب القسام تستهدف جنودا إسرائيليين وتجمع آليات في الهجوم البري على غزة

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مقتل عشرات الجنود، جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن خسائره منذ بدء الهجوم البري على غزة

 

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