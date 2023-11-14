السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام يهدد إيران بالحرب للدفاع عن إسرائيل

طوفان الأقصى، كشف السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، الإجراء المتبع حالة هاجم ما أسماه “وكلاء إيران” في المنطقة الشرق الأوسط لإسرائيل.

اعلان الحرب علي إيران

وزعم السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، لو تمت مهاجمة إسرائيل من وكلاء إيران سوف نحث الرئيس جو بايدن على شن الحرب ضدها.

في وقت سابق، طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باتخاذ قرار تاريخي وحاسم تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

كلمة رئيسي في القمة العربية الإسلامية



وقال رئيسي خلال القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية: "من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام، ونحن نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني، واليوم هو يوما تاريخيا للدفاع عن المسجد الأقصى".

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وتابع: "التظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب، وإسرائيل تنتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه الشامل على غزة، فقد بات القطاع أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له".

الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها



وأضاف: "قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر الجرائم الإسرائيلية في غزة، ولدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة، وعلى الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون"، مشددا علي أن الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في جرائمها، فهي تفضل الكيان الصهيوني على حياة آلاف المظلومين وتفسح المجال لها للمزيد من القتل وسفك الدماء".

واستطرد: "الولايات المتحدة تشجع إسرائيل على إجرامها، وقد دخلت الحرب عمليا لصالحها، أمريكا ترسل شحنات سلاح كبيرة لإسرائيل بشكل يومي"، مطالبا برفع شامل للحصار عن قطاع غزة

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن أهم خطوة اليوم هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.