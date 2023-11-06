الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، إيران تكشف رسالة سرية تلقتها من أمريكا

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، إن أمريكا أرسلت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار.

 

رسالة تهديد أمريكية إلى إيران وحزب الله 

 وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أرسلت رسائل إلى إيران وحزب الله عبر وسطاء إقليميين مثل تركيا.

وكشفت الصحيفة عن مضمون الرسائل الأمريكية، والتي من بينها استعداد واشنطن للتدخل عسكريا في القتال ضدهما إذا شنا هجوما على إسرائيل.

وخوفا من تدخل حزب الله والمقاومة العراقية والحوثيين في الحرب ضد إسرائيل، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية حاملتي طائرات وقطع بحرية بالإضافة إلى غواصات في رسالة ردع.

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وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن  الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسئولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، وذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووفقا للتقارير الإعلامية فإن الغواصة الأمريكية من المقرر أن تنضم إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الغواصة النووية أوهايو كالتالي:
والغواصة النووية الأمريكية "أوهايو"  تعتبر من أضخم الغواصات التي تمتلكها واشنطن وتستخدم للردع النووي، وهي قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ كروز.

 

قدرات الغواصة النووية أوهايو التي أرسلتها أمريكا للشرق الأوسط 

وتعتبر الغواصة النووية أوهايو من  أكبر غواصات الصواريخ البالستية في العالم وتستطيع كل غواصة أن تحمل 24 صاروخ ترايدنت النووي، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة التقليدية.

وصممت للعمليات السرية والقتال تحت الماء، ولديها القدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 3 أشهر.وتم بناء 18 غواصة من هذه الفئة بين عامي 1976 و1997، ولا يزال نحو 14 منها في الخدمة حاليًا.

ويعتبر هذا النوع من الغواصات التابع للبحرية الأمريكية بمثابة رادع نووي متنقل.

وهذه الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، تعكس مدى الاستنفار الحاصل في منطقة الشرق الأوسط، منذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وسط مخاوف من توسع المواجهات إلى حرب إقليمية أوسع.

فقبل أيام قليلة وصلت مجموعة "دوايت دي أيزنهاور " إلى المنطقة.وقبلها أيضا تمركزت حاملة الطائرات USS Gerald R. Ford في شرق البحر الأبيض المتوسط.

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أول تعليق من إسرائيل على وصول أقوى غواصة نووية أمريكية للشرق الأوسط

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الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط، تعرف على غواصة أوهايو النووية الأمريكية

 

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