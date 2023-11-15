الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 255 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الدفاع والإنتاج
وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 255، الصادر في 15 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، ووزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربي رقم 288 لسنة 2023، بشأن تعيين سيد زغلول سيد خليل بالمستوى الأول (أ) مجموعة الوظائف التخصصية، بدرجة مدير بجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة اعتبارًا من 1/5/2023.
-قرار وزارة الداخلية رقم 2151 لسنة 2023، بالإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم طارق السيد علي، وآخرهم محمد محمود شبل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-قرار وزارة التربية والتعليم رقم 195 م لسنة 2023، بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف (الرابع والخامي والسادس) من الحلقة الابتدائية.

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-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2609 لسنة 2023، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا.

 

 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 252 بجريدة الوقائع المصرية

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