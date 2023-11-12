أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 252 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 252، الصادر في 12 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة السياحة والآثار ومحافظة الدقهلية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الداخلية رقم ٢١١٦ لسنة ٢٠٢٣، بالأذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أحمد على أحمد محمد أحمد، وآخرهم أحمد حافظ أحمد إسماعيل) المدرجة أسـماؤهم بالبيـان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفـاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم ١١٦٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تعديل المادتين (٦)،(٧ ) من النظام الأساسى للـشركة المـصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

-قرار وزارة السياحة والآثار رقـم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٣، بإخضاع مدينة قوص والبـالغ مـساحتها (٦٤٥ف، ١ط، ١٦,٣س) بمحافظة قنا والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطـة المـساحية وكشف الإحداثيات المـرفقين، لأحكـام المـادة (٢٠ ) مـن قـانون حمايـة الآثـار رقم ١١٧ لسنة 1983 وتعديلاته.

-قرار محافظة الدقهلية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل المخططات التفصيلية لقرية الـسمارة التابعـة ل مركـز ومدينـة تمى الأمديد.

-وقرار وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قرار إضافة رقم ١٦٧٣ لسنة ٢٠٢٣، بشأن المنتجين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.

Advertisements

-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٥٦٨ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لأعضاء لجنة النشاط الرياضى والاجتماعى والثقافى بشركة الزيوت المستخلصة.