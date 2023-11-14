أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 254 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 254، الصادر في 14 نوفمبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار، ومحافظة الدقهلية ومحافظة البحيرة.

-قرار وزارة الداخلية رقم 2171 لسنة 2023، بالأذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم شادى محمد حـسن عطوه، وآخرهم محمد عيد فؤاد حسن حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

-وقرار وزارة السياحة والآثار، رقم 334 لسنة 2023، بإخضاع تل آثار الكوم الأخضر، ناحية دمرو، مركز سيدى الشيخ سالم بمحافظة كفر الشيخ والبالغ مساحته 23 فدان، و5 قيراط، و21.54 سهم، والموضـح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المـساحية وكشف الإحـداثيات المـرفقين، لأحكام المادة ٢٠ من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.

-وقرار محافظة الدقهلية رقم 893 لسنة 2023، بتعديل المخططات التفصيلية لقرى نوسا البحـر والغراقة، وميت فضالة، ودروة، وشبراويش، وطنامل الغربي، وكفر عوض وغيرها بمركـز أجـا.

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-وقرار محافظة البحيرة رقم 2094 لسنة 2023، باعتماد خريطة المخطط التفصيلى لقرية الزعفرانى التابعة للوحدة المحليـة لقرية حمادة كوم مركز، واقد وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ٢٠٠٨ لـسنة ١١٩ ولائحتـه التنفيذية وتعديلاتهم