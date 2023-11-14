الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية

وزير الداخلية يأذن
وزير الداخلية يأذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية، فيتو

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالتنازل عن الجنسية المصرية مع الحصول على الجنسيات الأجنبية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 2171 لسنة 2023


وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 2171 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر:  يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم  شادى محمد حسن عطوه - وآخرهم  محمد عيد فؤاد حسن حسن)  بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

1 / شادى محمد حسن عطوة الشرقية 16/4/1984 الألمانية 2 / إبراهيم محمد عبد المنعم عبد القوى الشرقية 1/3/2004 « 3 / شريف محمد جمال عبد العظيم المشد المنوفية 20/9/1985 « 4 / باسم رشاد عبد الودود محمد سوهاج 7/11/1983 « 5 / شادى على مصطفى فوزى السعودية 29/4/1986 « 6 / كيرلس ولسن أسامى قلينى المنيا 16/3/1991 « 7 / مينا جميل فارس لوندى القاهرة 15/11/1984.

 

« 8 / شادى مجدى فيليب إسكندر الإسماعيلية 25/1/1988 « 9 / زياد نبيل عبد المنعم محمد رشوان ألمانيا 8/12/1995 « 10 / خالد أحمد نصر عطية إسماعيل ألمانيا 13/2/1995 « 11 / مالك محمد الأمين أحمد محمد هليل الصعيدى ألمانيا 26/2/2020 « 12 / أحمد محمد الأمين أحمد محمد هليل الصعيدى الجيزة 26/5/2015.

 

« 13 / فاطمة جمال إبراهيم أحمد الحواوشى ألمانيا 10/4/1996 « 14 / مرام أمية سلامة محمد القاهرة 13/1/1990 « 15 / رويدا فاروق على سباع بورسعيد 24/10/1977 « 16 / الشيماء إبراهيم محمود إبراهيم الشرقية 28/8/1980 « 17 / سارة حسين جمال الدين عبد الرحيم الجيزة 26/1/1989 « 18 / ميرفت جابر محمد عبد الكريم الإسكندرية 30/1/1972 النمساوية 19 / ياسين إيهاب عبد الحميد مصطفى الصغير النمسا 6/12/2018 « 20 / جان عياد بسطاوى جاد منصور القاهرة 20/11/1993 « 21 / محمد عيد فؤاد حسن حسن القليوبية 10/10/1996 «

 

 

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