رئيس جامعة القناة يستقبل الوزير المفوض لسفارة الصين بالقاهرة

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفد السفارة الصينية بالقاهرة برئاسة لو تشون شنج الوزير المفوض والمستشار التعليمي لسفارة الصين بالقاهرة.

تشكيل الوفد

ضم الوفد جانج داتو المستشار التجاري والاقتصادي لسفارة الصين بالقاهرة، وتشو كي الملحق بالمكتب التعليمي لسفارة الصين بالقاهرة، وبان شياو الملحق بالمكتب العلمي لسفارة الصين بالقاهرة.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

الهدف من الزيارة

تأتي الزيارة في إطار عقد ملتقى التوظيف الرابع للشركات الصينية العاملة في مصر، والذي ينظمه معهد كونفوشيوس جامعة قناة السويس.

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حضر اللقاء من الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، والدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس بالجامعة، والدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن، والدكتور محمد التابعي عميد معهد الاستزراع السمكي، والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، والدكتور سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

بداية اللقاء

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور بالوفد الصيني، مقدمًا الشكر للجانب الصيني لحسن تعاونهم، ووصول الأجهزة والمعدات الخاصة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أن تلك الأجهزة ستساهم بشكل كبير في دعم الجانب العملي لطلاب الكلية، مؤكدا على تصدر جامعة القناة للجامعات المصرية في حجم تعاونها مع الجانب الصيني، لافتًا إلى أن علاقات الجامعة مع الجانب الصيني مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.

ومن جانبه شكر جانج داتو الدكتور ناصر مندور على حسن الاستقبال، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين، مؤكدًا على حرص الطرفين على استمرار هذا التعاون، ودعمه لما فيه مصلحة البلدين.

كما أكد الدكتور ناصر مندور أن معهد كونفوشيوس ومعهد الاستزراع السمكي والكلية المصرية الصينية وأقسام اللغة الصينية في كليتي الألسن والآداب يعد أكبر دليل على نجاح هذه التعاون، حيث تخرج من الكلية المصرية الصينية ثلاث دفعات، ومن معهد الاستزراع السمكي تخرج اكثر من 100 باحث ماجستير ودكتوراة، بالإضافة إلى تنظيم ثلاث دورات تدريبية دولية حاضر بها أساتذة من الصين، واستهدفت العاملين في مجال الاستزراع السمكي.

كما أشار الدكتور ناصر مندور إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير مسرح معهد كونفوشيوس، وتأهيله لاستضافة أحداث واحتفالات كبرى.

ثم انتقل الوفد الصيني يرافقهم رئيس الجامعة والقيادات الجامعية لافتتاح الملتقى التوظيفي الرابع للشركات الصينية العاملة في مصر.



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