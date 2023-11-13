الإثنين 13 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة القناة: تدريب مديري المكاتب الرئيسية على السمات الشخصية للمدير الناجح

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي، فيتو

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس  جامعة قناة السويس، أن الدورة التدريبية الأولى "للمراسم والبروتوكول"، تهدف إلى تطوير المهارات الأساسية لمديري المكاتب الرئيسة، مع التعرف على المفاهيم الأساسية للبرتوكول والمراسم، والطريقة المثلى للتعامل مع ضيوف الجامعة. 

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وهذا بالإضافة إلى تنمية مهارات الاتصال الفعال مع الآخرين، واللازمة لأعمال المراسم، والتعرف على أسس إعداد وترتيب الاجتماعات والمؤتمرات، وأسس التعامل والأولويات في مناسبات توقيع العقود والاتفاقات، بالإضافة إلى قواعد البروتوكول للمؤتمرات والاجتماعات واللقاءات، فضلًا عن بروتوكول المؤتمرات الصحفية، وآداب العمل المكتبي. 

 

جانب من البرنامج التدريبي، فيتو

مدة انعقاد الدورة 

وأوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن دورة المراسم والبروتوكول تعقد على مدار أربعة أيام.  

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و تستعرض الدورة السمات الشخصية الواجب توافرها لدى مديري المكاتب الرئيسة،وكذلك مهارات الاتصال، وقواعد التعامل المباشر وغير المباشر، وقواعد التواصل مع مراكز الإعلام ودورها في النهوض بالمؤسسات التي تتبعها. 

 

وأشار إلى تطرق المحاضرات لمناقشة الذكاء الاصطناعي، ودوره في إدارة المؤتمرات، وبروتوكولات الجلسة الافتتاحية والختامية، مراسم المؤتمرات والاجتماعات الدولية. 

 

كما يتم تناول مفهوم العلاقات العامة وقواعد المراسم والبروتوكول، تعريف العلاقات العامة وبيئتها، العلاقات العامة والمتعاملين مع الجامعة، القواعد والبروتوكولات التي يقوم بها رجل العلاقات العامة، والتعرف على الفرق بين السلوك الاجتماعي والسلوك الصحيح في التعامل مع ضيوف الجامعة، مراسم وضع الأعلام. 

جانب من البرنامج التدريبي، فيتو

أهم السمات الشخصية لمديرى المكاتب 

و من جانبه، تناول الدكتور حسن علي عميد كلية الإعلام جامعة السويس الأسبق في اليوم الثاني للبرنامج التدريبي، والذي عُقد بمركز تنمية الموارد البشرية، أهم السمات الشخصية والمهنية لمديري المكاتب الرئيسية.  

 

وأشار إلى أن المدير هو واجهة المؤسسة، والانعكاس الأول لصورتها الذهنية لدى الجمهور، مؤكدًا أن هناك قواعد ونظم تَحكم طرق التعامل مع الجمهور الداخلي والخارجي، وصولًا إلى تنظيم المؤتمرات والاحتفالات الكبرى، لافتًا إلى أن جامعة القناة استضافت الشهر الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مما يجعلها محط أنظار الجميع. 

 

وحرص الدكتور "حسن علي" على عرض أهم السمات التي تميز مديري المكاتب الرئيسة وهي: هدوء الأعصاب، الدقة والمعرفة التامة بأسماء الشخصيات العامة - من الزائرين للجامعة -مستخدمًا أمثلة لأنماط مختلفة من الشخصيات التي قد يتعامل معها مديرو العلاقات العامة والإعلام، فقبل الزيارة لابد من معرفة المعلومات الأساسية حول الشخص الزائر للجامعة، لافتًا إلى أن ذلك يحتاج إلى مجموعة من المهارات الاتصالية. 

 

ولفت أن مسئولي الإعلام بالجامعة هم حلقة الوصل بين المؤسسة ووسائل الإعلام عامة، مع عرض لمختلف أنماط الإعلاميين وطرق التعامل مع كل نمط، دون إخلال بقواعد العمل، وبلا إفراط في المجاملات، مشيرًا إلى أن الإعلام الناجح يضع المؤسسة دائما في دائرة الضوء. 

 

و يُذكر أن الدكتور حسن علي،  هو خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، عمل في بداية حياته العملية مذيعًا في ماسبيرو، ثم التحق بجامعة المنيا للعمل مدرس،  ثم تدرج في المناصب القيادية وصولًا إلى عميد كلية الإعلام جامعة السويس، كما شغل منصب المستشار الإعلامي للعديد من المؤسسات.

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جامعة القناة جامعة قناة السويس مديري المكاتب الرئيسة دورة المراسم والبروتوكول مهارات الاتصال تنمية الموارد البشرية

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