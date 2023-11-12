جامعة القناة: بدء الدراسة بمنح وزارة الاتصالات بمعهد تكنولوجيا المعلومات

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بدء التدريب بمنح التدريب المكثف Round 2 لشباب الخريجين بمنطقة قناة السويس بفرع المعهد بالجامعة، حيث استقبل المعهد الطلاب المقبولين بمنحة التدريب المكثف 2023-2024 لحضور اللقاء التعريفي تراكات:

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المشرفون على التدريب مجريات التدريب

وتم التدريب تحت إشراف الدكتورة إيمان عزب مدير فرع المعهد بجامعة قناة السويس، والدكتور أسامة عمار المدير الإداري للفرع.

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التدريب بالمجان للخريجين

يُذكر أن جميع المنح التدريبية مجانية بالكامل مقدمة من الدولة للخريجيين.





ومن جهة أخرى كان قد استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،أمس السفير الدكتور خير الدين عبد اللطيف محمد مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، حيث تأتي الزيارة بالتزامن مع افتتاح الدورة التدريبية الأولى حول المراسم والبروتوكول وقواعد الاستقبال بجامعة قناة السويس، والموجهة للإداريين بالمكاتب الرئيسية بالجامعة.

جانب من التدريبات، فيتو

أهمية دورة مراسم البروتوكول

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بالسفير خير الدين عبد اللطيف والذي يحاضر بفاعليات اليوم الأول للدورة.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أهمية موضوع الدورة، خاصة للعاملين بالمكاتب الرئيسية، والمنوط لهم التعامل والتفاعل مع كافة البروتوكولات والاستقبالات التي تتم بالمبنى الرئاسي للجامعة.

جانب من التدريب، فيتو

وتابع " مندور" أن البرنامج التدريبي يهدف إلى التعريف بالمبادئ الأساسية الآداب والمراسم والبروتوكول، والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة التي تتطلب الإلمام بقواعد المجاملات، وكيفية التعامل مع كبار الشخصيات.

أبرز الحضور خلال اللقاء

حضر اللقاء الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسنين السعيد وكيل معهد الدراسات الأفروآسيوية.

ومن جانبه قدم السفير خير الدين عبد اللطيف الشكر لقيادات الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن البرتوكول يمثل نظام وقواعد للحياة وليس فقط على مستوى الدول، مشيدًا بوعي القيادات الجامعية باختيار موضوع الدورة التدريبية الذي يدخل في صميم عمل المكاتب الرئيسة وطبيعة العمل بها.

أبرز محاور دورة البروتوكول

وأضاف "خير الدين" أن المحاضرة يتم خلالها التعرف على الفرق بين السلوك الاجتماعي والسلوك الدبلوماسي في التعامل مع كبار الشخصيات، والتعريف بمراسم وبروتوكولات وآداب اللياقة وأصول المجاملة والفرق بينهما، مراسم زيارات كبار المسؤولين ( الزيارات الرسمية، الزيارات الخاصة، زيارات المرور )، مراسم الحفلات والمناسبات والولائم، مراسم الملابس والزي، ولجنة الإعلام.

كما أعلن الدكتور محمد سعد زغلول أن هذة الدورة هى بداية لمصفوفة تدريبية موجهه لتنمية قدرات العاملين في مجالات العلاقات العامة والإعلام، لافتًا إلى أن محاور الدورة التدريبية تشمل مفاهيم عامة، وأساليب التفكير الإنساني في حل مشكلات المراسم والإتيكيت والتعامل مع كبار الشخصيات، مهارات الاتصال الفعال لعمل المراسم، أساليب التعامل مع كبار الشخصيات، البرتوكول والمراسم،والتشريفات، البروتوكول وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية لكبار الشخصيات، وقواعد وآداب الإتيكيت الاجتماعي والرسمي لكبار الشخصيات.

أساليب التدريب

و أشار الدكتور حسنين السعيد أنها تشمل محاضرات نظرية، مناقشات مفتوحة موجهة، حالات ومختبرات عملية في الإتيكيت والبروتوكول، استخدام الحاسب الآلي في عرض محتويات البرنامج، عرض بعض أشكال الكاريكاتير التي وردت في الصحافة العربية والتي تتعرض لأساليب التعامل مع كبار الشخصيات.



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