محافظ الإسماعيلية يفتتح اليوم مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية الحجاز

يفتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الحجاز، ومرحلة التشغيل التجريبي لشبكة تجفيف المياه الجوفية بالقرية.



وأنهت مديرية الطرق والنقل التجهيزات النهائية لبدء ضخ تجمعات المياه الجوفية والسطحية بمنطقة ك٢ بقرية الحجاز، بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار مشروع إنشاء شبكة التجفيف للتخلص من المياه الناتجة عن الرشح الجوفي وتجمعات المياه السطحية.

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توجيهات بإنهاء معاناة مواطني قرية الحجاز

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بعمل كل ما يلزم لإنهاء معاناة مواطني المنطقة والتي استمرت لسنوات طويلة، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل شبكة الصرف الصحي.

وشكل محافظ الإسماعيلية، لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، شملت رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير الطرق، مندوب الصرف الزراعي ومندوب وزارة الري.

إجراءات تشغيل الشبكة

وبعد عدة اجتماعات والمعاينة على الطبيعة تبين أن الحلول تتمثل في الإسراع في تشغيل شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، والتي تم تشغيلها جزئيًّا بالفعل في مناطق عديدة، التي تم إنشاء وصلات المنازل بها وجاري إنشاء وصلات المنازل في باقي المنطقة، وبالتالي توصيلها على شبكة الصرف الصحي.

طرح الأعمال بشكل فورى وعاجل

وتم طرح الأعمال بشكل فوري وعاجل والبدء فيها مع منتصف شهر مايو الماضي؛ للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة وبدء سلسلة من أعمال التطوير بالمنطقة.

ومن ناحية أخرى وجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة البدء في أعمال شبكة الغاز الطبيعي للمنازل؛ وذلك تمهيدًا لتطوير ورصف المنطقة فور انتهاء المرافق تمامًا.

