الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الإسماعيلية يفتتح اليوم مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية الحجاز

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، فيتو

يفتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية الحجاز، ومرحلة التشغيل التجريبي لشبكة تجفيف المياه الجوفية بالقرية. 
 

استمرار فعاليات مبادرة المواطنة المصرية بطاقتك حقوقك في الإسماعيلية (صور)

رئيس الغرفة التجارية ومدير التموين بالإسماعيلية يتفقدان الأسعار بمنافذ السلع الغذائية (صور)

وأنهت مديرية الطرق والنقل التجهيزات النهائية لبدء ضخ تجمعات المياه الجوفية والسطحية بمنطقة ك٢ بقرية الحجاز، بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار مشروع إنشاء شبكة التجفيف للتخلص من المياه الناتجة عن الرشح الجوفي وتجمعات المياه السطحية. 

Advertisements

 

توجيهات بإنهاء معاناة مواطني قرية الحجاز

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بعمل كل ما يلزم لإنهاء معاناة مواطني المنطقة والتي استمرت لسنوات طويلة، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل شبكة الصرف الصحي. 

 

وشكل محافظ الإسماعيلية، لجنة برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، شملت رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير الطرق، مندوب الصرف الزراعي ومندوب وزارة الري. 

 

إجراءات تشغيل الشبكة 

وبعد عدة اجتماعات والمعاينة على الطبيعة تبين أن الحلول تتمثل في الإسراع في تشغيل شبكة الصرف الصحي بالمنطقة، والتي تم تشغيلها جزئيًّا بالفعل في مناطق عديدة، التي تم إنشاء وصلات المنازل بها وجاري إنشاء وصلات المنازل في باقي المنطقة، وبالتالي توصيلها على شبكة الصرف الصحي. 

 

طرح الأعمال بشكل فورى وعاجل 

وتم طرح الأعمال بشكل فوري وعاجل والبدء فيها مع منتصف شهر مايو الماضي؛ للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة وبدء سلسلة من أعمال التطوير بالمنطقة.

ومن ناحية أخرى وجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة البدء في أعمال شبكة الغاز الطبيعي للمنازل؛ وذلك تمهيدًا لتطوير ورصف المنطقة فور انتهاء المرافق تمامًا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

شبكة تجفيف المياه الجوفية المياه الجوفيه قرية الحجاز الطرق والنقل مديرية الطرق والنقل الصرف الزراعي محافظ الإسماعيلية

مواد متعلقة

استمرار فعاليات مبادرة المواطنة المصرية بطاقتك حقوقك في الإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية: تجهيز المقرات الانتخابية على مستوى المحافظة

"مباشرة الحقوق السياسية لذوي الهمم" بثقافة الإسماعيلية (صور)

رئيس الغرفة التجارية ومدير التموين بالإسماعيلية يتفقدان الأسعار بمنافذ السلع الغذائية (صور)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء ويطلق النار على النزلاء، أمريكا تعلق وبيان من حماس، مقتل ضابطين إسرائيليين

ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 368

فاطمة رشدي، رائدة المسرح التي أنقذها فريد شوقي من النهاية البائسة، وهذه حكايتها مع أزواجها الـ 5

صحيفة أمريكية: اسرائيل وراء استهداف قسم الولادة بمستشفى الشفاء وليس المقاومة الفلسطينية

فيتوريا يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مواجهة منتخب مصر ضد جيبوتي

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

من الزفاف إلى ألم الخذلان، قصة بوسي وهشام ربيع بعد انفصالهما رسميا

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل في ماراثون زايد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية