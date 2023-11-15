الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

هلع وخوف بين المرضى والنزلاء والطواقم الطبية بعد اقتحام مستشفى الشفاء بغزة (فيديو)

مستشفى الشفاء بغزة،
مستشفى الشفاء بغزة، فيتو

اقتحام مستشفى الشفاء، سادت حالة من الهلع والخوف بين المرضى والنازحين والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم للمستشفى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه سمع أصوات إطلاق نار في ساحات المجمع.

ويأتي هذا الاقتحام بعد أن أبلغ جيش الاحتلال الرسمي إدارة المستشفى بشكل رسمي أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق المقبلة.

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وأكد مدير عام الصحة بغزة الدكتور منير البرش، بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار وانفجارات ضخمة وعنيفة بمجمع الشفاء والدخان ينتشر على الطواقم الطبية والمرضى به، وتسببت الانفجارات بتحطم زجاج المستشفى بشكل كامل.

ومن جانبه أكد أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة: لا يوجد شيء يستدعي إطلاق النار داخل المستشفى لعدم وجود أي شكل من أشكال المقاومة فيه، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل إرهابًا للموجودين في المجمع.

وأكد الطبيب في مستشفى الشفاء محمد حلس: سنبقى مع مرضانا في مستشفى الشفاء حتى النهاية، وأن دخول الاحتلال للمستشفى سيدحض أكاذيبه بوجود ثكنة عسكرية بداخله.

وقال إعلام إسرائيلي: "القناصة ينتشرون في مجمع الشفاء ودبابات الجيش الإسرائيلي تتمركز في ساحاته".

 

اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم الأربعاء، أن قواته بدأت اقتحام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي في بيان إن قواته تعمل ضد "حماس" في جزء معين من مستشفى الشفاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "بناء على معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية، تقوم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء".

وأضاف البيان: "يقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بعملية برية في غزة لهزيمة حماس وإنقاذ الرهائن لدينا، إسرائيل في حالة حرب مع حماس، وليس مع المدنيين في غزة".

 

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