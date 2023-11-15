الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

السفير السعودي يصل معبر رفح

السفير السعودي أسامة
السفير السعودي أسامة بن أحمد نقلي، فيتو

 ذكرت القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن السفير السعودي لدى مصر، أسامة بن أحمد نقلي، وصل  إلى  معبر رفح.

دخول المساعدات والوقود إلى قطاع غزة 

 ويأتي ذلك بعد وقت قليل من دخول أول شحنة وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح  منذ  بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وذلك في ظل أزمة الوقود التي تعاني منها مستشفيات القطاع.

وقال مصدر في عمليات الإغاثة، إن إسرائيل وافقت على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.

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وأفاد المصدر بحسب رويترز بأن الوقود مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة وليس للمستشفيات.

وأضاف أن الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقًا حتى الآن كما لم يصدر تعليق فوري من حماس.

 

غزة بلا وقود وكهرباء

 ومنذ اندلاع الحرب، قبل أكثر من شهر، قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.

وسمحت إسرائيل لعدد محدود من الشاحنات التي تحمل الإمدادات الأساسية بالعبور إلى غزة من مصر، لكنها رفضت حتى الآن السماح بدخول الوقود إلى القطاع، بسبب مخاوف من استيلاء حماس عليه واستخدامه لأغراض عسكرية.

ومع نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، لجأ الأطباء والطواقم الصحية في مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، إلى استخدام "أوراق القصدير"، الثلاثاء، كحل مؤقت لإنقاذ أطفال حياة الأطفال الخدج، وذلك بعد توقف عمل الحاضنات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " إندبندنت" البريطانية.

وحتى فجر أمس الثلاثاء، فقد استشهد 3 رضع خدج من أصل 39 طفلا في مجمع دار الشفاء، الذي يعتبر أكبر مستشفى في قطاع غزة، وذلك بسبب نفاد الوقود وتوقف عمل الحضانات، بحسب مسعفين فلسطينيين.

وتوفي ما مجموعه 32 مريضا منذ نفاد الوقود من مولد الطوارئ في مستشفى دار الشفاء منذ السبت، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

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القاهرة الإخبارية: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

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الخارجية الأمريكية: 600 من الأمريكيين وأفراد عائلاتهم غادروا غزة عبر معبر رفح

 

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