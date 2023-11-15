القاهرة الإخبارية: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن أول شاحنة وقود دخلت من معبر رفح إلى قطاع غزة.

دخول المساعدات والوقود إلى قطاع غزة

قال مصدر في عمليات الإغاثة، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على إدخال 24 ألف لتر من الديزل للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بقطاع غزة.

وأفاد المصدر بحسب رويترز بأن الوقود مخصص فقط لشاحنات الأمم المتحدة وليس للمستشفيات.

وأضاف أن الولايات المتحدة ضغطت على الأمم المتحدة لقبول الوقود. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقًا حتى الآن كما لم يصدر تعليق فوري من حماس.

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غزة بلا وقود وكهرباء

ومنذ اندلاع الحرب، قبل أكثر من شهر، قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة.

وسمحت إسرائيل لعدد محدود من الشاحنات التي تحمل الإمدادات الأساسية بالعبور إلى غزة من مصر، لكنها رفضت حتى الآن السماح بدخول الوقود إلى القطاع، بسبب مخاوف من استيلاء حماس عليه واستخدامه لأغراض عسكرية.

مع نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، لجأ الأطباء والطواقم الصحية في مستشفى دار الشفاء بمدينة غزة، إلى استخدام "أوراق القصدير"، الثلاثاء، كحل مؤقت لإنقاذ أطفال حياة الأطفال الخدج، وذلك بعد توقف عمل الحاضنات، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " إندبندنت" البريطانية.

وحتى موعد نشر التقرير، فجر الثلاثاء، فقد توفي 3 رضع خدج من أصل 39 طفلا في مجمع دار الشفاء، الذي يعتبر أكبر مستشفى في قطاع غزة، وذلك بسبب نفاد الوقود وتوقف عمل الحضانات، بحسب مسعفين فلسطينيين.

وتوفي ما مجموعه 32 مريضا منذ نفاد الوقود من مولد الطوارئ في مستشفى دار الشفاء منذ السبت، وفقا لوزارة الصحة في غزة.