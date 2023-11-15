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أخبار مصر

وزير الصحة يستقبل نظيره التركي لبحث الخدمات المقدمة لأهالي غزة

وزير الصحة يستقبل
وزير الصحة يستقبل نظيره التركي، فيتو

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، وزير الصحة التركي السيد "فخر الدين قوجة"، وذلك بمطار القاهرة الدولي، بحضور السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بنظيره التركي والوفد المرافق له في زيارتهم لمصر، والتي يتم خلالها تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين استقبلتهم مصر وكذلك إيصال المساعدات الطبية للجانب الفلسطيني من خلال مصر.

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تفقد الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والمصابين الفلسطينيين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن زيارة الجانب التركي تشمل أيضًا عقد لقاءات ثنائية لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في القطاع الصحي، وكذلك زيارة عدد من المنشآت الطبية في مصر.

وقال "عبدالغفار" إن وزير الصحة والسكان أكد أن مصر وتركيا تشهدان فضلًا من التعاون في القطاع الصحي زاخرًا بالعمل على تبادل الخبرات وتكامل الإمكانيات لتحقيق الرفاهية الصحية للشعبين الصديقين، فضلًا عن التقاء البلدين لتحقيق الهدف المشترك نحو تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة جراء الأحداث القاسية التي يمرون بها.

 

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