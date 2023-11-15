ضبط 4 عناصر إجرامية بمطروح بحوزتهم حشيش بـ 2.7 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، كمية من المواد المخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية بمطروح بقصد الإتجار تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2,7 مليون جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية وبحوزتهم 32,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5000 قرص عقار مخدر - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,775,000 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.