الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الأرصاد: سحب ممطرة على هذه الأماكن

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-11-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 -11-2023 في مصر

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، ليسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

Advertisements

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف  فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء لطيف ليلا.

 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها، وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء
مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.
الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاربعاء حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 15-11-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 -11-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدُا الأربعاء 15-11-2023 فى مصر

طقس الغد، أمطار متوسطة وشبورة مائية على هذه الطرق

الأرصاد: تكاثر السحب الركامية على الدلتا

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 -11-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 14-11-2023 في مصر

الأكثر قراءة

فيوتشر يطلب ضم ثنائى الأهلى ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد (فيديو)

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم يتراجع لهذا الرقم لأول مرة منذ 45 يومًا

القاهرة الإخبارية: دخول أول شاحنة وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف البشرى، تطورات جديدة لعلاج مرض السكر

ربع مليون دولار وعروض مسرحية وبرنامج على MBC .. باقات دعم لـ«بيومى فؤاد» (فيديوجراف)

موعد تطبيق وزارة التعليم المناهج المطورة بالمرحلة الإعدادية

الأرصاد: سحب ممطرة على هذه الأماكن

10 دول تعلن استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

دراسة علمية: "الوحدة قاتلة"، وصلة الرحم تقي من الموت

رغم محاولاتها لتحسين صورتها، سرقة تحت تهديد السلاح في "عز الظهر" بسان فرانسيسكو

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 15-11-2023

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 15 -11- 2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 15-11-2023

المزيد

انفوجراف

10 دول تعلن استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى مسئولية الوالدين تجاه أولادهم وتعليمهم أمور دينهم وتدريبهم عليها.. الإفتاء

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية