الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء 14 -11-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد. 

 

حالة الطقس غدا الأربعاء 15_11_2023 في الإسماعيلية

حالة الطقس غدًا الأربعاء 15-11-2023 في وادي النطرون


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على سيناء، لطيف ليلًا

Advertisements


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.


وهذا نتيجة الاختلاف في الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي في الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء.
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الاربعاء

مواد متعلقة

طقس الغد، أمطار متوسطة وشبورة مائية على هذه الطرق

حالة الطقس غدا الأربعاء 15-11-2023 فى مصر

الأرصاد: تكاثر السحب الركامية على الدلتا

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14 -11-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 14-11-2023 في مصر

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3.5 متر، تحذير من الملاحة البحرية بالبحر المتوسط غدا

الأرصاد: سحب ممطرة على جنوب سيناء وخليج العقبة

الأكثر قراءة

إعلام عبري يكشف الهدف من زيارة رئيس الشاباك الإسرائيلي لمصر

هشام ربيع يكشف لـ"فيتو" أسباب انفصاله عن المطربة بوسي

شوبير عن حالة العامري فاروق الصحية: يحتاج إلى دعاء الجميع والأطباء يبذلون قصارى جهدهم

الخطيب أم اللاعب، سر تأخر تجديد عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي

صحة غزة تناشد السيسي التدخل لمنع اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي حذرنا رسميا من اقتحام مجمع الشفاء خلال دقائق

ردا على أكاذيب واشنطن، حماس تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية لتفقد مستشفيات غزة

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي على زيارة رئيس الشاباك إلى مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

وكالة سفر دولية: انخفاض حجوزات الرحلات حول العالم بسبب تأثير حرب غزة

وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح باب التسجيل في ماراثون زايد

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس

اهداءً لشعب فلسطين، فرع ثقافة الإسماعيلية ينظم معرض وطن واحد للفن التشكيلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 14-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 14-11-2023

المزيد

انفوجراف

يوفر 6 آلاف وظيفة، 5 معلومات عن مجمع صناعة السيارات المستهدف تنفيذه شرق بورسعيد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: التحرش الجنسي حرام شرعًا وكبيرة من كبائر الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية