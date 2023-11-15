بحضور 56 سيدة، جامعة حلوان تنظم ندوة توعوية حول سرطان الثدي

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان ندوة توعوية حول مرض سرطان الثدي، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر ومعرفة طرق العلاج الحديثة للمرض، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مرض سرطان الثدي

وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة نرفانا حسين الأستاذ المساعد بقسم طب وعلاج الأورام بكلية الطب ومستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخدمات الصحية بالجامعة.

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الكشف المبكر لسرطان الثدي

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر الذي يرفع معدلات الشفاء، وتحدث في الندوة كل من الدكتور هيثم أحمد عبد القادر مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب، والدكتورة يسرا فتحي طنطاوي مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب.

وتناولت الندوة موضوعات منها: أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، طرق الكشف وأعراض المرض، كيفية الفحص الذاتي للثدي، عوامل الخطورة، والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة.

وحضر الندوة 56 من السيدات العاملات بمختلف جهات الجامعة.

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أهمية التشخيص المبكر لمرض سرطان الثدي​ لتحقيق معدلات شفاء مرتفعة.

مراحل سرطان الثدي

وقالت هيئة الدواء المصرية انه تتراوح مراحل سرطان الثدي بين المرحلة 0 إلى 4، حيث يشير رقم 0 إلى السرطان غير المنتشر، وتشير المرحلة الرابعة من سرطان الثدي إلى امتداد السرطان إلى مناطق أخرى من الجسم.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه عند تصنيف مرحلة سرطان الثدي، يراعي الأطباء أيضًا درجة السرطان، ووجود علامات الورم، مثل مستقبلات الاستروجين والبروجسترون وبروتين HER2، وعوامل الانتشار.​

طرق تشخيص سرطان الثدي

وكشفت عن أهم الاختبارات والإجراءات التي تستخدم لتشخيص المرض مثل:​

١- الفحص البدني، بما في ذلك الفحص السريري للثدي CBE، يتضمن ذلك التحقق من وجود أي كتل أو أي شيء آخر يبدو غير عادي مع الثديين والإبطين.​

٢- التاريخ الطبي، والوراثي.​

٣- الأشعة، مثل التصوير الإشعاعي للثدي أو الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.​

٤- استخراج عينة من خلايا الثدي للاختبار لتحديد نوع الخلايا الموجودة في سرطان الثدي، ومدى خطورة (درجة) السرطان.​

٥- اختبارات الدم، مثل صورة الدم الكاملة.​

وشددت هيئة الدواء المصرية أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي؛ لأنه أفضل وسيلة للحد من تطور المرض، وتوضح أن الكشف المبكر ممكن أن يتم عن طريق الفحص الذاتي من السيدة نفسها، أو عن طريق زيارة مقدم الرعاية الصحية مختص بشكل دوري. ​

جدير بالذكر أنه يمكن أن تؤثر الحالة على الثدي بطرق مختلفة، فبعض أعراض سرطان الثدي مميزة للغاية، وقد تبدو مناطق أخرى في الثدي مختلفة تمامًا عن أي منطقة أخرى، وقد لا يسبب سرطان الثدي أعراضًا ملحوظة أيضًا، ولكن عندما يحدث ذلك، قد تشمل الأعراض ما يلي:

تغيير في حجم أو شكل أو محيط ثديك.

كتلة أو كتلة قد تبدو صغيرة مثل حبة البازلاء.

كتلة في منطقة تحت الإبط وتستمر خلال الدورة الشهرية.

تغيير في شكل أو ملمس جلد الثدي أو الحلمة، كما قد يبدو لون الجلد باللون الأحمر أو الأرجواني أو أغمق من الأجزاء الأخرى من ثديك.

إفرازات سائلة مدممة أو شفافة من الحلمة.

ما الذي يسبب سرطان الثدي؟

يحدث سرطان الثدي عندما تتحور خلايا الثدي وتتحول إلى خلايا سرطانية تنقسم وتتكاثر لتكوين الأورام ولكن من غير المعروف سبب هذا التغيير ومع ذلك، تظهر الأبحاث أن هناك العديد من عوامل الخطر التي قد تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي، وتشمل:

العمر: أن يكون العمر 40 عامًا أو أكثر.

الجنس: النساء والأشخاص الذين يعانون من AFAB هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة من الرجال والأشخاص الذين يعانون من AFAB.

التاريخ العائلي: إذا كان الآباء، الإخوة، الأطفال أو أي من الأقارب المقربين مصابين بسرطان الثدي، فيكون المريض معرضة لخطر الإصابة بالمرض.

الوراثة: ما يصل إلى 15% من المصابين بسرطان الثدي يصابون بالمرض لأنهم ورثوا طفرات جينية، وتشمل الطفرات الجينية الأكثر شيوعًا جينات BRCA1 وBRCA2.

التدخين: تم ربط استخدام التبغ بالعديد من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك سرطان الثدي.

شرب المشروبات التي تحتوي على الكحول: تظهر الأبحاث أن شرب المشروبات التي تحتوي على الكحول قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

الإصابة بالسمنة.

التعرض للإشعاع: إذا خضع المريض لعلاج إشعاعي من قبل، خاصة للرأس أو الرقبة أو الصدر

العلاج بالهرمونات البديلة: الأشخاص الذين يستخدمون العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) أكثر عرضة لخطر تشخيص الحالة.

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