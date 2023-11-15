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أخبار مصر

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية جديدة في "الصحة والإرشاد النفسي"

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 تطلق وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة حلوان دورة تدريبية جديدة في التنمية البشرية، تحت عنوان "الصحة النفسية والإرشاد النفسي".

جامعة حلوان 

وتأتي هذه الدورة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

الصحة النفسية والإرشاد النفسي

 وتهدف الدورة إلى تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسي، نظرا لأهمية  الصحة النفسية التي تعود على الفرد والمجتمع فهي تزرع السعادة والاستقرار وضمان خلو حياة الفرد من التوترات والمخاوف والشعور الدائم نسبيًا بالهدوء والسكينة والأمان الذاتي.

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حيث إن الصحة النفسية تُنشئ أفرادًا مستقرّين وأسوياء، كما أن الصحة النفسية تجعل الفرد متوافقًا مع ذاته متكيّفًا مع مجتمعه.

وتبدأ فعاليات الدورة من 19 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2023، بحضور نخبة من المتخصصين في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسي.

وتقام الدورة بإشراف الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ياسر محمد مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

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جامعة حلوان الصحة النفسية الإرشاد النفسى

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