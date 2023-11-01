أنواع جراحات سرطان الثدي، وما هي عمليات الترميم وإعادة البناء (فيديو)

تسبب الجراحة العلاجية لسرطان الثدي العديد من المخاوف والتساؤلات، خاصة شكل الثدي بعد إجراء الجراحة وكيفية التعايش أو التعامل مع التغيير الجديد.

تستعرض "فيتو" في التقرير التالى أنواع وأشكال جراحة الثدي وكيف يتم ترميم الثدي بعد عملية استئصاله

وقال الدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة مدير مركز أورام طب قصر العيني: إن علاج سرطان الثدي بالجراحة هو العلاج الأساسي لتحقيق الشفاء في المراحل غير المنتشرة أي من الصفرية إلى المرحلة الثالثة.

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جراحات إزالة الأورام السرطانية

وأضاف إن الجراحة الأولي هي الاستئصال التحفظي، والتي تعني إزالة الورم فقط بجانب جراحة الغدد تحت الإبط، بدون إزالة الثدي.

بينما تكون الجراحة الثانية هي الإزالة الكاملة للثدي ، بالإضافة إلى جراحة الغدد تحت الإبط، وتطورت نسبة محاولة الحفاظ على الشكل الجمالى للثدي وليس فقط استئصال المرض في الآونة الأخيرة حيث أصبح من أهداف الأطباء إلا يخلون بالشكل الطبيعي للثدي بعد الجراحة.

عمليات إعادة ترميم الثدي

وأشار أستاذ علاج الأورام إلى وجود بعض الجراحات التي يمكن للسيدة من خلالها الحفاظ على شكل الثدي الطبيعي، حيث لا يتمكن الأطباء من ذلك في بعض الحالات لأسباب تشريحية حتي بعد العلاج الكيميائي المسبق، لذلك من المهم ان تقوم بعض السيدات بعمليات إعادة البناء التي تتم بطريقتين مختلفتين فمنها ما يكون فوريا ومنها ما يكون متأخرا.

وأوضح أن العملية غير الفورية هى بعد أن تخرج بعض السيدات من العملية بعد إزالة الثدي وتنهي رحلة علاجها ثم تقوم بعمل عملية الترميم حيث يأتي الجراح بأنسجة من عضلات أخرى في الجسم ويعيد بناء الثدي من الصفر.

بينما في الطريقة الفورية لا تخرج السيدة من غرفة العمليات بدون ثدي، وإنما يقوم الطبيب بإزالة الثدي من تحت الجلد ويقوم بحشو الجلد بأنسجة بعد الإزالة مباشرة.

أدوية علاج الأورام

وأضاف أستاذ علاج الأورام لـ"فيتو " أن هناك عدة أنواع من الأدوية تهدف إلى تقليل انتشار الورم منها العلاج الإشعاعي من خلال أشعة x- ray أو جاما راي توجه للثدي وتركز على مكان الجراحة ، كما توجه لبعض الغدد منها الغدد الإبطية أو الغدد اللبنية في الثدي بأحدث تقنيات العلاج الإشعاعي واستخدام أجهزة المعجل الخطي توجه لمكان الورم كما تعمل على تقليل وصول الإشعاع إلى أعضاء الجسم السليمة منها الرئة أوشرايين القلب التاجية.

العلاج الكيميائي والعلاج الهرموني والعلاج الموجه والعلاج المناعي

وأشار أستاذ علاج الأورام، أنه لتقليل قدرة الورم على الانتشار خارج الثدي المصاب، وأعضاء الجسم المختلفة حيث يوجد 4 أنواع من الأدوية منها العلاج الكيميائي والعلاج الهرموني والعلاج الموجه والعلاج المناعي.

وكشف مدير مركز علاج الأورام بقصر العيني عن الفرق بين كل نوع من هذه الأدوية حيث يعمل العلاج الكيميائي على قتل الخلايا السرطانية سريعة الانتشار والتكاثر ويعمل على موت كل الخلايا سريعة التكاثر في جسم الإنسان منها خلايا بصيلات الشعر لذا يسبب الصلع ويؤثر في خلايا الجهاز الهضمي ويسبب قيء واسهال او يؤثر على خلايا النخاع العظمي، لذا يصاب المريض بالأنيميا ونقص في الصفائح الدموية بجانب أعراض جانبية أخرى منها أنه يؤثر على عضلة القلب.