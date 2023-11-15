شوبير يكشف كواليس فسخ التعاقد بين عمرو وردة وفاركو (فيديو)

عمرو ورده، كشف الإعلامى أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون سبورت عن كواليس فسخ التعاقد بين نادى فاركو ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عمرو وردة.

كواليس فسخ العقد بين عمرو ورده وفاركو

وقال شوبير إن عمرو وردة تغيب عن التدريبات دون إذن خلال فترة تولي المدرب البرتغالي برونو روماو قيادة الفريق ولم يتخذ النادى أى إجراء ضده.

وواصل شوبير تصريحاته قائلا" من حسن حظ عمرو ورده رحيل البرتغالي برونو روماو عن تدريب فاركو لكنه واصل الغيابات عن التدريبات دون إذن بعد تولى خالد جلال القيادة الفنية للفريق ليقرر مجلس إدارة النادي فسخ التعاقد مع عمرو وردة.

Advertisements

وقرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز يشار، إنهاء التعاقد مع عمرو وردة، لاعب الفريق، بعد أقل من شهرين على ضمه، بسبب انقطاعه عن التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

وجاء قرار مجلس إدارة فاركو بفسخ التعاقد مع عمرو وردة، بناء على توصية من الجهاز الفني للفريق تحت قيادة خالد جلال.

وكان نادي فاركو أعلن رسميا يوم 20 سبتمبر الماضي التعاقد مع عمرو وردة، لاعب منتخب مصر السابق، بعد رحيله عن الرجاء المغربي بفسخ التعاقد.

وكتب نادي فاركو على حسابه بموقع فيس بوك: عاشق الإسكندرية يرفض الجميع ويعود إلى أرض الوطن من أجل فاركو.

الرجاء المغربي يفسخ عقد عمرو وردة

وتكررت أزمات عمرو وردة خلال الفترة الأخيرة، حيث أعلن نادي الرجاء المغربي في شهر أغسطس الماضي، فسخ “الارتباط بين النادي واللاعب عمرو وردة ” بناء على طلبه.

وتعاقد الرجاء مع لاعب الوسط البالغ عمره 29 عامًا قبل أسبوعين من فسخ التعاقد معه بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وقال الرجاء عبر صفحته على موقع فيسبوك “تم فسخ الارتباط بين النادي واللاعب عمرو وردة نزولًا على طلب الأخير لأسباب نفسية وشخصية”

وتابع “في هذا الصدد وحماية لمصلحة النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد من أجل رحيله دون متابعة قانونية”.

بيان فسخ عقد عمرو وردة مع الرجاء المغربي، فيتو

انتقالات عمرو وردة في 2023

وكان عمرو وردة انضم في البداية إلى الرجاء بطل المغرب وأفريقيا الأسبق يوم 12 أغسطس الماضي في صفقة انتقال حر قادما من أبولون ليماسول القبرصي، ولكن سرعان ما أعلن الرجاء فسخ تعاقده مع عمرو وردة بالتراضي يوم الخميس 24 أغسطس، وذكر في بيان رسمي أن ذلك بناء على طلب اللاعب لأسباب نفسية وشخصية.

وفي اليوم نفسه، عاد نجم الأهلي المصري السابق إلى قبرص من جديد لينضم إلى صفوف فريق دوكسا، في رحلة لم تدم طويلا حيث فسخ عقده بعد 4 أيام فقط.

وفي 28 أغسطس، أصبح صاحب الـ29 عاما لاعبا جديدا لفريق للاستقلال، ليصبح أول محترف مصري في الدوري الإيراني، لكنه لم يستكمل تعاقده أيضا مع الفريق ورحل دون أن يلعب.

وبتاريخ 10 سبتمبر، انتقل وردة إلى فاركو في صفقة مجانية جديدة لمدة موسم واحد كأول تجربة في مصر منذ خروجه للاحتراف في أوروبا، لكن بعد مرور شهرين فقط أُسدل الستار على تلك المحطة بفسخ التعاقد.

مسيرة عمرو وردة

عمرو وردة من أبناء النادي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول في 2014، قبل انطلاق مسيرته في أوروبا باليونان وقبرص.

رحلة احتراف عمرو وردة

وبدأ وردة، ناشئ الأهلي السابق، رحلته الاحترافية في اليونان في 2015 من بوابة باناثينايكوس اليوناني، ثم انتقل بعدها إلى أندية باوك الذي فاز معه بالدوري وبكأس اليونان ثلاث مرات، ثم أترومويتوس ولاريسا وفولوس في الدوري اليوناني، ثم تحول اللاعب المصري إلى قبرص من بوابة أنورثوسيس ثم أبولون ليماسول الذي استمر معه لمدة 6 أشهر فقط، وسجل خلالهم 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 19 مباراة.

وخاض عمرو 30 مباراة دولية مع مصر وسجل هدفين وشارك في كأس العالم 2018، لكن لم ينضم للمنتخب منذ كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد اتهامه بالتحرش الجنسي وخروجه من التشكيلة خلال البطولة.

وأثار عمرو وردة الجدل في أكثر من مناسبة، بعد اتهامه من جديد بالتحرش الجنسي من فتاة تدعى فيدرا، حيث نشرت الفتاة عبر حسابها على موقع الصور "انستجرام" عددا من الرسائل المتبادلة مع اللاعب.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها عمرو رودة اتهاما بالتحرش، إذ سبق أن تم استبعاده من منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بسبب واقعة تحرش وأيضا من ناديه السابق لاريسا اليوناني.

وتفجرت أزمة داخل معسكر المنتخب الوطني خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن أعلنت عارضة أزياء مصرية تدعى مريهان، عبر حسابها على «إنستجرام» اتهامات بأن عمرو وردة طلب مقابلتها من قبل ولكنها رفضت الذهاب إليه لعلمها بنيته المسبقة.



ونشرت عدد من الصور عبر خاصية “الاستوري” على حسابها الرسمي بموقع انستجرام”، كشفت من خلالها حرصه على مقابلتها أثناء تواجدها في القاهرة، مرفقه صورة أرسلها إليها وردة لإغرائها.

كما زعمت فتاة مكسيكية إجراء عمرو وردة، محادثات جنسية معها، ولاقت صور المحادثات المنسوبة للاعب رواجا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي يناير من عام 2017، انضم «وردة» إلى صفوف نادي باوك اليوناني قادما من بانيتوليكوس، لكنه خرج من حسابات مدربه، حيث قالت تقارير صحفية إن إدارة النادي اليوناني قررت عدم استمرار اللاعب المصري بسبب التحفظ على سلوكياته.



وقرر النادي اليوناني عرض «وردة» للبيع على سبيل الإعارة، وقال موقع «باوك 24» المختص بأخبار النادي اليوناني إن عمرو وردة لن يستمر مع الفريق بسبب التحفظ على سلوكياته ولم يتم استدعاؤه لمعسكر باوك في هولندا.



بعدها انتقل «وردة» لصفوف فيريينسي البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء، ولكن اشتعلت الصحافة البرتغالية بواقعة تحرش عمرو وردة بزوجات لاعبي فريقه، ليتم فسخ تعاقده، ويعود من جديد لصفوف باوك.



وأوضحت اتصالات أجراها وقتها مسئولو المنتخب الوطنى، أن الأزمة تتمثل فى أن اللاعب بدأ مصافحة إحدى السيدات فى نادى فيرينسى، وتبين بعد ذلك أنها زوجة قائد الفريق، الذى دخل فى مشادة قوية مع عمور وردة، تعدى خلالها قائد الفريق البرتغالي على اللاعب المصري بالضرب.



ونشرت فتاة تدعى فيدرا، عبر صفحتها على موقع الصور "انستجرام" عدد من الرسائل المتبادلة مع عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني، فريق باوك اليوناني.





وأكدت الفتاة أن عمرو وردة حاول التحرش بها وذلك عبر تطبيق "سناب شات"، وإرسال رسائل لها، حي قامت الفتاة بنشر صور للرسائل المتبادلة مع نجم منتخب مصر السابق، عبر ستوري "واتس آب" الخاص بها زاعمة أنها لعمرو وردة.