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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 110 جنيهات أعلى سعر لكيلو البوري في سوق العبور

أسعار الأسماك في
أسعار الأسماك في سوق العبور، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 15-11-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الأربعاء

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الأربعاء، حيث تراوح سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 55 إلى 65 جنيها، سعر بلطي ممتاز كبير من 67 إلى 73 جنيهًا.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الأربعاء

 وسجل سعر بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، قشر بياض من 65 إلى 105 جنيهات، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر سمك برانيس إسكندراني من 60 إلى 100 جنيه، مكرونة خليجي سعر من 60 إلى 76 جنيهًا، مكرونة سويسي من 60 إلى 100 جنيه، سبيط من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا، سمك موسى من 120 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر مرجان ممتاز من 50  إلى 70 جنيهًا، مرجان متوسط الحجم من 38 إلى 48 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سعر كاليماري من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا، سابيا من 200 جنيه إلى 320 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا.

وسجل بربون ممتاز من 65 إلى 75 جنيهًا، سمك دنيس من 95 إلى 175 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 50 إلى 60 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأربعاء

 وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، سعر جمبري جامبو من 420 إلى 480 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 190 جنيهًا إلى 290 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 300 إلى 400 جنيه، جمبري متوسط الحجم مجمد بسعر من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج صغير من 80 إلى 180 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء، تراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير من 80 إلى 110 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا.

وتراوح سعر وقار من 70 إلى 130 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا.

وسجل سعر سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 15-11-2023 الدقهلية

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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 في قنا

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