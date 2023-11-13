الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

البلطي الأسواني بـ 80 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الإثنين 13-11-2023 في الدقهلية

الأسماك اليوم، فيتو
الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك، استقرت أسعار الأسماك اليوم الإثنين، بجميع منافذ وشوادر الأسماك في محافظة الدقهلية.

وتقدم "فيتو" أسعار السلع الغذائية بشكل يومي تلبية لرغبة متابعيها في البحث عن الأسعار.

وجاءت أسعار الأسماك كالآتي:

أسعار الأسماك بالدقهلية

سمك البلطي الأسواني ما بين 40 إلى 80 جنيهًا.

فيليه أسماك البلطي من 40 إلى 125 جنيها.

سعر سمك الموزة ما بين 60 إلى 75 جنيهًا.

سعر السبيط والكاليماري بين 170 جنيها و250 جنيها.

أسعار الجمبري

سعر كيلو الجمبري الصغير من 100 إلى 210 جنيهات.

Advertisements

سعر كيلو الجمبري الوسط من 150 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الجامبو يصل إلى 370 جنيها.

سعر كيلو الجمبري المجمد 140 جنيها.

سعر كيلو البياض البلدي 70 جنيها.

سعر كيلو القراميط 50 إلى 85 جنيها.

سعر كيلو الكاليماري 80 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

 سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 إلى 140 جنيها.

سعر السردين المجمد 40 إلى 60 جنيها.

سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

سعر الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 200 جنيه.

سعر كيلو سمك البلطي

سعر كيلو سمك البلطي من 40 إلى 80 جنيها.

سعر سمك المكرونة السويسي من 55 إلى 95 جنيها.

سعر كيلو البوري من 60 إلى 110 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 125 جنيها.

أسعار الجبس اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المصري

ارتفاع أسعار السكر في السوق المصري لتسجل 45 جنيها للكيلو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الاسماك اليوم أسعار الأسماك بالدقهلية أسعار الأسماك أسعار السلع الغذائية السلع الغذائية سمك المكرونة محافظة الدقهلية كيلو سمك البلطي

مواد متعلقة

محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الحملات اليومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار

محافظ الغربية في جولة ليلية لتفقد الأسعار في الأسواق والمنافذ التجارية بطنطا

تبدأ من 195 ألف جنيه، الأسعار الكاملة لبرامج الحج السياحي

رئيس الغرفة التجارية ومدير التموين بالإسماعيلية يتفقدان الأسعار بمنافذ السلع الغذائية (صور)

الأكثر قراءة

من المسافة صفر، اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي

ارتفاع أسعار السكر في السوق المصري لتسجل 45 جنيها للكيلو

بتهمة العصيان، تعديل وزاري لإقالة وزيرة الداخلية البريطانية

5 مباريات اليوم في دوري المحترفين

إيمان العاصي عن أحداث غزة: أوعى تصدق العدو

طريقة عمل الجبنة الكريمي، المطبوخة في البيت

السيسي يصل مقر المعرض الأفريقي للتجارة البينية

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

Advertisements

منوعات

المزيد

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين

ارتفاع أسعار السكر في السوق المصري لتسجل 45 جنيها للكيلو

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-11-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية