طريقة عمل العدس أبو جبة، أسرع وأرخص أكلة

طريقة عمل العدس أبو جبة، من طرق الاكل المصرية التقليدية، وتعد وجبة سهلة التحضير كما أنها اقتصادية وغير مكلفة، ويتكون طبق العدس ابو جبة؛ من العدس الأسود والخضروات والتوابل، وهو طبق قيمته الغذائية عالية، فهو غني بالبروتين والعناصر الغذائية الأخرى، وهو اكلة صحية ولذيذة لوجبة الغداء أو العشاء،



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل العدس ابو جبة، الوصفة الأصلية التقليدية التي توارثناها عن الأجداد.

مكونات عمل العدس ابو جبة

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كوب من العدس الأسود

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

2 فص ثوم، مفروم

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1/4 كوب من عصير الطماطم

1/4 كوب من الماء

1/4 كوب من الزيت النباتي

طريقة عمل العدس ابو جبة

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.

صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.

سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.

أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى ينضج العدس.

قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.

طريقة العدس ابو جبة

نصائح لوصفة مميزة

يمكنك إضافة المزيد من الخضروات إلى العدس أبو جبة، مثل البطاطس أو الجزر أو الكوسة.

يمكنك أيضًا إضافة بعض التوابل الأخرى إلى العدس أبو جبة، مثل الزنجبيل أو الكركم أو النعناع.

طريقة عمل العدس أبو جبة بالفرن

يمكنك أيضًا تحضير العدس أبو جبة بالفرن. للقيام بذلك، اتبعي الخطوات التالية:

اغسلي العدس جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة 30 دقيقة.

صفي العدس من الماء، ثم أضيفي إليه البصل والثوم والكمون والملح والفلفل الأسود وعصير الطماطم والماء في قدر كبير.

سخني الزيت النباتي في قدر آخر، ثم أضيفي إليه البصل والثوم وقلبي حتى يصبحا طريين.

أضيفي البصل والثوم إلى قدر العدس، ثم قلبي جيدًا.

صبي العدس في طبق فرن.

غطي الطبق بورق الألمنيوم أو غطاء فرن.

اخبزي العدس في فرن محمى على 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج العدس.

قدمي العدس أبو جبة مع الأرز أو الخبز.