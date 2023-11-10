طريقة عمل المكرونة البشاميل، أكلة مميزة ليوم الجمعة

طريقة عمل المكرونة البشاميل، المكرونة البشاميل من الأكلات المقدسة عند المصريين ويعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز وعى أكلة فرنسية فى الأصل واحترف المصريون في طرق تحضيرها.

وطريقة عمل المكرونة البشاميل، سهلة وغير مميز ولكنها تحتاج بعض التكات حتى تكون مختلفة ومميزة فى المذاق ما يسعد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المكرونة البشاميل.

مكونات عمل المكرونة البشاميل:-

كيس مكرونة بينا مسلوقة نصف سلق

العصاج

نصف كيلو لحم مفروم

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نصف كيلو بصل مفروم

رشة قرفة

ثمرة طماطم مبشورة

ملعقة صلصة

ملح

فلفل اسود

رشة السبع بهارات

رشة حبهان بودر

رشة كبيبة صيني

نصف كوب ماء

للبشاميل

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة سمن

4 كوب لبن حليب

2 كوب ماء

2 مكعب مرقة دجاج

رشة جوز الطيب

عود قرفة

2 مسمار قرنفل

رشة حبهان بودر

ملح

فلفل اسود

بيضة

للوجه

علبة قشدة

طريقة عمل المكرونة البشاميل، فيتو

طريقة عمل المكرونة البشاميل:-

نسلق المكرونة نصف سلق ثم نصفيها ونتركها جانبا.

ثم نحضر العصاج، حيث نشوح اللحم فى السمن حتى يتغير لونه، ثم نضيف له البصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الطماطم والصلصة والتوابل ونقلب جيدا.

ثم نضيف الماء ونتركه الخليط يغلى.

ثم نهدي النار ونترك اللحم حتى تمام النضج.

ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا

ثم نحضر البشاميل حيث نحمر الدقيق فى الزبد والزيت جيدا حتى يحمر لونهم.

ثم نضيف اللبن الحليب البارد تدريجيا مع التقليب جيدا، ثم نضيف الماء.

ونقلب على النار الهادئة حتى يغلظ القوام وتختفى جميع التكتلات به.

ثم نضيف مكعبات مرق الدجاج وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود وباقى التوابل.

ثم نرفع البشاميل من على النار ونتركه يبرد.

ثم ننزع منه القرفة والقرنفل.

ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

ثم نحضر صينية فرن ونضع بها ملعقتين بشاميل.

ثم نضيف البيضة إلى البشاميل مع الفلفل الاسود ونقلب جيدا.

ثم نأخذ القليل من البشاميل ونضعه على كمية المكرونة ونقلب جيدا.

ثم نضع طبقة من المكرونة فى صينية الفرن، وعليها العصاج كاملا.

ثم نضيف طبقة المكرونة الأخيرة وعلى الوجه نصب كمية البشاميل المتبقية.

ثم نوزع على الوجه علبة القشطة.

ثم نوزع على الوجه علبة القشطة. ثم ندخل المكرونة الفرن الساخن حتى يحمر وجهها.

ثم نخرجها ونتركها تهدأ قليلا، ثم تقطع وتقدم ساخنة بجانب الكفتة أو البانية والبطاطس المقلية.