ماسكات من المانجو، لجمال بشرتك في عز الحر

ماسكات من المانجو، لجمال بشرتك، هي أفضل ما يمكنك عمله خلال هذا الصيف الحار، فمن المؤكد أن طعم المانجو لذيذ، ولكن فوائد عمل ماسكات من المانجو، سيجعلك تستغنين عن تناولها، حتى يمكنك استعادة جمال ونضارة بشرتك، فهذه الفاكهة لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم.

وأكدت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة هبه محمد، أن فوائد المانجو للبشرة عديدة ومذهلة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة، مثل البيتا كاروتين والفيتامينات C وE، وهي تحمي بشرتك من الجذور الحرة، كما أنها تعالج الالتهابات، وتعد مسكن لآلام الالتهابات.

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ماسكات من المانجو

ماسك المانجو لبشرتك



وتستعرض خبيرة التجميل، في السطور التالية، مجموعة ماسكات من المانجو.

ماسك المانجو والافوكادو

المكونات والطريقة

ثمرة مانجو

2 ملاعق كبيرة من الأفوكادو المهروس

2 ملاعق كبيرة عسل

قطعي المانجو إلى قطع ثم اهرسيها جيدًا.

يُضاف الأفوكادو والعسل إلى هذا ويُمزج جيدًا.

وزعيه بالتساوي على وجهك ورقبتك. اتركيه ينشف.

اغسليه.

هذا الماسك يحافظ على بشرتك رطبة وناعمة. يساعد العسل في تفتيح الندبات والعيوب. الأفوكادو والمانجو يهدئان البشرة الحساسة ويفتحان مسام الجلد. للأفوكادو بشكل خاص تأثير ترطيب مكثف على الجلد.

ماسك المانجو والشوفان: لتنشيط بشرتك

المكونات والطريقة

ثمرة مانجو

3 ملاعق صغيرة دقيق الشوفان

7-8 حبات لوز (منقوعة طوال الليل)

2 ملاعق صغيرة حليب بودرة

نقطع المانجو إلى قطع صغيرة ونهرسها.

نخلط مسحوق دقيق الشوفان مع اللوز ونصنع عجينة

تخلط جميع المكونات وتخلط جيدًا بالحليب.

ضعي الماسك على وجهك ورقبتك

يعمل هذا الماسك بشكل جيد في إزالة خلايا الجلد الميتة، بينما تجعل المانجو البشرة ناعمة، يعمل دقيق الشوفان واللوز كمنظفات طبيعية. يساعد الحليب في تفتيح بشرتك. ستشعر بشرتك بالانتعاش على الفور بعد استخدام ماسك الوجه هذا.

ماسك المانجو وماء الورد: للبشرة الحساسة

المكونات والطريقة

ثمرة مانجو

2 ملاعق صغيرة زبادي

2 ملاعق صغيرة ماء الورد

نقطع المانجو ونصنع منها عجينة.

أضيفي ماء الورد إليها. اضبطي القوام مع الزبادي.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

يغسل بالماء البارد.

ماء الورد ممتاز لتهدئة الالتهابات (وهو أمر شائع جدًا في الطقس الحار). تعمل هذه الخلطة على ترطيب بشرتك، وتمنع ظهور علامات الشيخوخة. إنه جيد للغاية لتجديد شباب البشرة الحساسة.

ماسكات المانجو

ماسك المانجو وبياض البيض: لتأثير مضاد للشيخوخة

المكونات والطريقة

2 ملاعق كبيرة لب مانجو

1 بياض بيضة

اخفقي بياض البيض جيدًا وأضيفي لب المانجو إليه.

امزجي جيدا واصنعي عجينة ناعمة.

وزعيه على الوجه جيدا (اتركي منطقة العين). اتركيها تنشف.

يغسل بالماء البارد.

بياض البيض ممتاز لتوحيد لون بشرتك وتغذيتها. بينما يمنع لب المانجو الجفاف، بياض البيض يزيل مسام الجلد ويجعل بشرتك مشدودة، يمنع التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى.