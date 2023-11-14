النيابة تتسلم تحريات المباحث بشأن العثور على جثة شاب في المعصرة

تسلمت نيابة المعصرة الجزئية تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بعد كشف ملابسات العثور على جثة شاب بمنطقة المعصرة جنوب العاصمة.

البداية تعود إلى بلاغ تلقاه اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة شاب في ظروف غامضة.

وجه رئيس المباحث الجنائية لقطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ ومعاينة الجثمان ومكان العثور ومراجعة كاميرات المراقبة وفحص علاقات المتوفى وسؤال الشهود تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.التحريات والمعاينة بينتا أن المتوفى يدعى "إيهاب.ك." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وأرجع مفتش الصحة سبب الوفاة إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات وعدم وجود شبهة جنائية.أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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