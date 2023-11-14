أخبار مصر اليوم.. التعليم تكشف رسوم التقدم لامتحانات المصريين بالخارج.. والأرصاد تحذر من الأمطار والشبورة

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نقدمها لكم خلال النشرة التالية:

تخفيض سرعة القطارات بسبب الأمطار وحالة الطقس

قررت الهيئة القومية للسكك الحديد تخفيض سرعة القطارات بسبب حالة الطقس وتساقط الأمطار، ما يؤثر بالسلب على سلامة التشغيل وعلى الحركة، على أن تعود السرعات لنفس معدلاتها مع استقرار الأحوال الجوية.

مدير تعليم القاهرة: حريصون على دعم الطلبة النابغين

كرم أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الطالب سامي إبراهيم محمد، أمين اتحاد طلاب مدارس الزيتون التعليمية والحاصل علي المركز الأول ضمن (١٣٠٠) طالب من خريجي برنامج ڤاليو التابع لحياة كريمة.

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مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف مشروع تطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات، وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة، ويمنى البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

رئيس جامعة عين شمس يتابع أعمال التطوير لرفع كفاءة البنية التحتية

أجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية بالحرم الجامعي" أ " وبرفقته الدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

مصر للطيران للخطوط الجوية تتعاقد مع أكاديمية السعودية لتدريب الطيارين

شهدت فعاليات معرض دبي للطيران 2023 توقيع اتفاقية جديدة بين أكاديمية السعودية بجدة وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية للاستعانة بجهاز الطيران التمثيلي لطراز

B787 Dreamliner.

شوقي علام: دار الإفتاء دعمت موقف مصر في القضية الفلسطينية وعلماء المسلمين هم ضمير الأمة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن دار الإفتاء المصرية تحمل مسؤولية كبيرة في حمل الأمانة وضرورة إعادة الأمور في نصابها الصحيح بما يتوافق مع الشريعة، إذ تم إنتاج منظومة غيرت العمل لطبيعة مؤسسية، مضيفًا أن المهمة الأساسية للإفتاء هي بيان الأحكام الشرعية في المواقف المختلفة وتصحيح الفهم غير الصحيح للنصوص الشرعية، مؤكدًا أن دار الإفتاء بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة التطرف والتشدد.

السيسي وبوتين يتفقان على الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وحقن الدماء

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيًا من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

السيسي وبوتين يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين تناولا خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.

التعليم تكشف رسوم التقدم لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رسوم التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2023- 2024.

هيئة كبار العلماء: فلسطين والمسجد الأقصى أمانة في رقبة كل مسلم (صور)

عقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بالجامع الأزهر، ملتقاها العلمي الرابع والعشرين بعنوان" كشف الغمة بدعائم الثبات في القرآن والسنة"، بحضور أ.د أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د/ نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د/ حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وتقديم د/ علي شمس الدين، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

طقس الغد، أمطار متوسطة وشبورة مائية على هذه الطرق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط السيسي اليوم، يستقبل رئيس زيمبابوي ويتابع توفير السلع ويبحث مع بوتين أوضاع غزة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

المفتي يرفض تصريحات وزير مالية إسرائيل، ويؤكد حقَّ الشعب الفلسطيني في العيش على أرضه

ندَّد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية بالتصريحات الإجرامية المستفزة وغير المسئولة التي أدلى بها وزير مالية العدو الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، التي دعا فيها إلى "التهجير الطوعي لسكان غزة إلى دول أخرى، كحلٍّ إنسانيٍّ صحيح لهم وللمنطقة، وألا تكون هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليًّا وسياسيًّا".