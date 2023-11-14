التعليم تكشف رسوم التقدم لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رسوم التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2023- 2024.

امتحانات أبناؤنا في الخارج

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 قدرها 150 دولارا أمريكيا لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر موقعها الرسمي أنه تم فتح باب التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، موضحة أن مواعيد عقد الامتحانات فى الفصل الدراسي الأول بداية من السبت 13 يناير 2024 والفصل الدراسي الثاني من يوم السبت 25 مايو 2024، والدور الثانى تعقد الامتحانات بداية من 6 يوليو 2024، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.

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امتحانات الطلبة المصريين في الخارج

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نظام الامتحانات، موضحة أنها تعقد الامتحانات إلكترونيا من خلال المنصة الخاصة بامتحانات أبناؤنا في الخارج أو الطلبة المصريين فى الخارج وفقا لما ورد بالكتاب الدورى رقم 9 بتاريخ 20 أبريل 2022، وامتحان الدور الأول، تعقد الامتحانات من فصل دراسي أول وثاني وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي بدءًا من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثانى الثانوى العام لطلاب أبناؤنا في الخارج، ويمكن للطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام أبناؤنا في الخارج (والعكس)، كما يمكن للطالب الغائب في امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

أبناؤنا في الخارج

وأوضحت أن النظام بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال نظام (لغات)، يتم تحميل ملف الأنشطة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ويقوم أبناؤنا في الخارج مع أداء الامتحان التكميلي للفصل الدراسي الأول والعكس كذلك، والتلميذ بأداء الأنشطة المطلوبة، ثم يقوم ولي أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الإلكتروني.

وبالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي فإنه يتم تحميل ملف التقييم وفقا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات) من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولى أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الإلكتروني.