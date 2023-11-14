الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة عين شمس يتابع أعمال التطوير لرفع كفاءة البنية التحتية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يتابع أعمال التطوير، فيتو

أجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية بالحرم الجامعي" أ " وبرفقته الدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 وذلك في إطار الاهتمام الدائم بمتابعة أعمال التطوير والتحديث التي تنفذها الجامعة وفقا لخطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أرجاء الجامعة.

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جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بالحرم الجامعي 

حيث قام رئيس الجامعة بتفقد مبنى البيوتكنولوچي الجديد بكلية العلوم، بحضور أ.د محمد رجاء السطوحي عميد الكلية، أ.د ايمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د أمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة عين شمس 

ويضم المبنى  4 أدوار رئيسة،3 معامل لقسم الكيمياء، ومعملين لقسم الكيمياء الحيوية، ومعملين لقسم الميكروبيولوجى، ومعلمين للحاسب يتبع شعبة علوم الحاسب، واستراحات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وقاعات التدريس ومعامل الأبحاث ومعمل حاسبات كيمياء الكم وتطبيقاتها، كما من المقرر أن يضم المعمل عدد من أجهزة الكمبيوتر الحديثة والمزودة بالبرمجيات الحديثة لتتناسب مع إجراء التجارب الكيميائية النظرية.

كذلك شملت الجولة تفقد مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، واستمع رئيس الجامعة لشرح مفصل من فريق عمل المشروع بقيادة المهندس محمود عثمان مدير المشروع تناول فيه عملية تأسيس المبنى والذي تم تصميمه طبقا للمواصفات العالمية القياسية وأن يكون أول مبني حكومي جامعي بتنفيذ وتصميم مصري كامل للحصول علي شهادة (LEED)  Leadership in Energy and  Environmental Design أي الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة حسب تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخدامًا في العالم والذي تم تطويره من قبل مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)، وهى شهادة معترف به عالميًا لتحقيق الاستدامة والقيادة.

ومن المقرر الانتهاء من المبنى فى غضون عامين ويضم المبنى ١٣ معمل وقاعة للمحاضرات وسيتم ربطه بالمبنى القديم.

تأتى جولة رئيس الجامعة التفقدية عقب افتتاح لمعرض تسويق منتجات الكليات بالجامعة بحضور عمداء ووكلاء الكليات المشاركة في المعرض ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

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