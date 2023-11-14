الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس 5 أشخاص بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بالسلام والشروق (صور)

حبس 5 أشخاص بتهمة
حبس 5 أشخاص بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة،فيتو

قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا، بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة بمنطقتي السلام والشروق. 

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة واصلت جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة. 

 

ونجحت فى ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (1,155كيلو جرام لمخدر الأستروكس- كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

وضبط (شخصين- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

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وضبط (سائق له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق  وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (1,500كيلو جرام لمخدر الحشيش) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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