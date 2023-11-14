الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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محافظات

أمانة الدقهلية المركزية للتحالف الوطني: السيسي حافظ على مقدرات الوطن وأنقذه من مصير دول الربيع العربي

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

أكد أعضاء الأمانة المركزية للتحالف الوطني للعمل الأهلي بمحافظة الدقهلية، في اجتماعهم الأول أن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات  لم تشهدها الدولة المصرية طوال تاريخها.


وأشاروا إلى الجهود المضنية التي بذلها ويبذلها الرئيس  للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والقضاء على جماعات  الإرهاب وكذا مواجهته  الحاسمة لكل محاولتهم زعزعة استقرار الوطن..وأن الدماء الذكية لشهداء الجيش والشرطة دافعت عن العالم بأسره شرور الإرهاب، حيث خاضت مصر بمفردها معركة شاقة وطويلة انتصرت فيها على تلك الجماعات المارقة.

 

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وأضافوا  بأن من يتابع  الواقع المؤلم لكل دول الربيع العربي يدرك أهمية الإنجاز التاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على مقدرات الوطن.


تم عقد الاجتماع بتقنية الزووم فور تشكيل الأمانة من عدد من الشخصيات العامة بالمحافظة،  وأعلن خلاله الدكتور محمد رمضان عضو الأمانة المركزية للتحالف الوطني عن اختيار الدكتور محمد نبيه  مسئولا  للتحالف عن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة.


وتناول الأعضاء أهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكدوا أن موقفه الحاسم والقاطع برفض  مخطط  التهجير إلى سيناء كان وراء هذا الالتفاف الشعبي الغير مسبوق حول الرئيس وهو ما يجب ترجمته في الحشد للانتخابات ليكون المشهد الانتخابي أمام العالم لائقا بمكانة مصر وحضارتها  وتقرر البدء على الفور في تنفيذ خطة الحشد للانتخابات وحملات التوعية دعما للدولة المصرية ولتكون الدقهلية في مقدمة المحافظات في نسبة التصويت. 


وتقرر فتح المقر بمدينة المنصورة على أن يكون مقرا مستقلا  يلتقي فيه كل أطياف المجتمع الدقهلاوي الذين يلتفون حول الرئيس السيسي إدراكا منهم لأهمية المرحلة التي يقود فيها سفينة الوطن بحكمة واقتدار وسط تحديات هائلة. 


كما تقرر فتح الباب أمام الكوادر الشابة  للعمل في حملة  للعمل على أرض الواقع بجميع أحياء المدن والقرى.. والتواصل الفوري لتذليل أي عقبات ومواجهة الشائعات والأكاذيب التي تبثها جماعات الشر والإرهاب.


تحدث بالاجتماع  كل من الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  بالمحافظة اللواء دكتور راضي عبد المعطي والمهندس هشام المناوي والمهندس أحمد رعب والكاتب الصحفي حازم نصر والمحاسب وليد خطاب والمحاسب أيمن الإمام  و وليد الصياد ورضا علي سليمان وسامح كشك وجهاد العتباني عقل  .

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