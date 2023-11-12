الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

هل يجوز التصويت ببطاقة رقم قومي غير سارية في انتخابات المصريين بالخارج؟

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،فيتو

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، أن سريان بطاقة الرقم القومي ليس شرطا للتصويت في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024. 

 

التصويت بجواز سفر ساري

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومى عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج إلا أنه اشترط سريان جواز السفر. 

 

تصويت المصريين بالخارج 

 

وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات  الرئاسية وللمدد التي تحددها،حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات أيام ١ و٢ و٣ ديسمبر المقبل وإجراء جولة الإعادة أيام ٥ و٦ و٧ يناير المقبل وفقا للجدول الزمني للانتخابات.

Advertisements

 

وتعمل اللجان الانتخابية خارج جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

 

إجراءات الاقتراع بالخارج 

 

ويتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى او جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

 

 وبناء عليه يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها الى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

 

قواعد وإجراءات تصويت المصريين الموجودين خارج جمهورية مصر العربية

 

ونصت المادة رقم 1 أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

 

الاقتراع السري المباشر

 

وتنص المادة الثانية من القرار على أن يكون التصويب عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه الحق.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

 

مقر التصويت بالخارج

 

وتنص المادة الثالثة من القرار على أن يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.

 

شروط تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

 

وتنص المادة (29) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على: لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجري فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.

 

لجنة الانتخابات الرئاسية تحدد عدد ومقار لجان الاقتراع

 

وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارًا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها بعدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 المصريين المقيمين بالخارج انتخابات المصريين في الخارج تصويت المصريين بالخارج بطاقة الرقم القومى

مواد متعلقة

الانتخابات الرئاسية، تعرف على قائمة المحظورات في الدعاية الانتخابية

الوطنية للانتخابات: 15 نوفمبر آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد عن استكمال تقديم مسرحياته في موسم الرياض

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟، متحدث الرئاسة يرد (فيديو)

مخاوف الإدارة الأمريكية تتحقق، ترسانة أسلحة حزب الله ترعب إسرائيل (فيديو)

الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 آلية إسرائيلية من قطاع غزة خلال 5 أيام

رد قوي من متحدث الرئاسة بشأن الضغوط الخارجية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء (فيديو)

ننشر أسماء المدربين المرشحين لقيادة الزمالك بعد رحيل أوسوريو

الانسحاب أو الموت، يديعوت أحرونوت: حماس خدعتنا للمرة الثانية

لمرضى السكر، احذر هذه العادة تمنع وصول الدم للقدمين وتهدد بالبتر

Advertisements

منوعات

المزيد

بتصميمات خادعة للبصر، طلاب عمارة هندسة المنصورة الجديدة يزينون الجامعة (صور)

انطلاق معرض تسويق منتجات كليات جامعة عين شمس غدا

الإعلامية بوسي شلبي تحيي ذكرى زوجها محمود عبد العزيز في الإسكندرية

بعد قبوله في كلية العلوم، وزير التعليم يستقبل طالب الابتدائية النابغ يحيى عبد الناصر (صور )

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 12-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 12-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 12-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بوقوع العديد من المشكلات العائلية

تزيل الهم وتفرج الكرب، أذكار المساء كاملة مكتوبة

تفسير رؤية العمى في المنام وعلاقتها بكسب مال بطرق غير مشروعة

المزيد
الجريدة الرسمية