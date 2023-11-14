الشباب والرياضة توقع بروتوكولا لتسلم منصة برنامج "دورنا" لتأهيل ألف قائد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإدارة برنامج "دورنا" ممثلة في مؤسسة كريسب الألمانية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب والذي قام بتمثيل الوزارة فى توقيع البروتوكول، نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، مصطفى عز العرب معاون الوزير للشئون الثقافية والمجتمعية، أندرياس ماكنفوس المدير التنفيذى لمؤسسة كريسب.

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الشباب والرياضة توقع بروتوكول لتسلم منصة برنامج دورنا لتأهيل ألف قائد، فيتو

ومن جانبه، أثني وزير الشباب والرياضة علي هذا التعاون المتمثل في البروتوكول، والذي يعكس الصورة المتميزة للتعاون بين منظمات المجتمع المدنى والجهات الدولية والإنفتاح الحكومى للتعاون المثمر للصالح العام، وفي إطار دعم القيادة السياسية للشباب نحو تمكينهم وتأهيلهم من خلال التشبيك بين مختلف المؤسسات.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز الإستثمار فى الطاقات الشبابية، وبناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية من خلال تعظيم الإستفادة من مكونات برنامج "دورنا" المختلفة، والتى تمثلت في المنصة التعليمية المخصصة للبرنامج تحت إسم منصة " مكانا"، والتى تضم لعبة محاكاة مدينة الشمس وهى أول لعبة محاكاة إلكترونية ونادى المناظرات وأوراق السياسات وبرنامج دعم المبادرات المجتمعية، وأيضا مكون القيادة والذى يضم المواد العلمية التى تخص مكون بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية المعروف باسم الـ 1000 قائد، والذى استهدف نحو 1015 شاب وفتاة على مدار عام ونصف.

وأضاف "صبحي" أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتوفير كافة السبل لتعزيز التعاون فى إنجاح البرامج المختلفة التى توفر الدعم للشباب والتعاون مع مختلف الجهات





فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع شريف سيف، السفير المصري في كوت ديفوار، وذلك قبل سفره لتولي مهام منصبه كسفيرا لمصر في كوت ديفوار.

تناول اللقاء التنسيق لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودولة كوت ديفوار في العديد من المجالات ومنها الشبابية والرياضية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات بين الجانبين على المستوى الشبابي والرياضي، والاستعداد لمشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم ببطولة أفريقيا بكوت ديفوار.

وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير مصر في كوت ديفوار، فيتو

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للسفير على توليه المنصب، مؤكدًا سعيه المتواصل نحو تعزيز الدوري المصري داخل القارة الأفريقية لتصبح قبلة للقارة الأفريقية في كافة المجالات من خلال التعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والتأكيد على دورها في مختلف دول العالم وقيامها بدور عظيم في تسهيل كافة الإجراءات المختلفة للبعثات الشبابية والرياضية المشاركة في مختلف البلاد، بالإضافة إلى إنها تعمل على تعميق العلاقات وتوطيد أواصر الثقة بين مصر وتلك الدول.

أشار "صبحي" إلى أن التعاون الثنائي بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الخارجية يتم على أكمل وجه خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في التواصل مع الدول المختلفة، والمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والفعاليات المختلفة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة مع الجهات المختلفة في هذه الدول وهو ما يعود بالنفع على الشباب المصري، وأيضا تعميق العلاقات بين مختلف الدول.

ومن جهته، قال سفير مصر القادم بدولة كوت ديفوار:” إنه يدرك المكانة الكبيرة التي تقوم به الرياضة المصرية على المستوى الأفريقي لدعم أواصر التعاون مع كافة الدول الأفريقية والتي تُعد إحدى أذرع القوي الناعمة، مضيفًا أنه سيعمل على تعزيز هذا الدور خلال فترة توليه مهام السفير المصري في كوت ديفوار، وبما يسهم في تحقيق رسالة مصر نحو ترسيخ أواصر التعاون والأخوة مع الشعوب الافريقية".

حضر اللقاء رانيا سامي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة الشباب والرياضة.

وزير الشباب والرياضة وسفيرة الإمارات يشهدان توقيع اتفاقية لتأهيل ذوي الهمم

من ناحية أخرى، أبرمت وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مشترك جديدة لتنفيذ مبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية داخل مصر.

تهدف المبادرة إلى تجهيز العديد من المرافق والمراكز والأندية الرياضية حتى تصبح هذه المرافق سهلة الوصول وسهلة الاستخدام للأشخاص من أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية في مصر.

وزير الشباب والرياضة وسفيرة الإمارات يشهدان توقيع اتفاقية لتأهيل ذوي الهمم، فيتو

ثمن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التعاون مع الجانب الإماراتي في مجالي الشباب والرياضة، والذي يُعد امتدادًا وترسيخًا للعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط الدولتين، مقدما الشكر والتقدير إلى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على هذا التعاون، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لخدمة النشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المتنوعة.

وزير الشباب والرياضة وسفيرة الإمارات يشهدان توقيع اتفاقية لتأهيل ذوي الهمم، فيتو

وأكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوى القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمهم وتلبية رغباتهم، ودمجهم بالمجتمع، لافتًا أن ذوى القدرات والهمم يمتازون بالإصرار والتحدي ويحققون الإنجازات الفريدة في شتى المجالات.

وزير الشباب والرياضة وسفيرة الإمارات يشهدان توقيع اتفاقية لتأهيل ذوي الهمم، فيتو

وبموجب اتفاقية التعاون، يجري إعادة تأهيل وتطوير عدد 60 مركزاَ من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة اعتبارًا من العام المقبل 2024، وتوفير خدمة الإنترنت لتلك المراكز، فضلًا عن إنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب عدة محافظات في مصر لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأُسرهم، وتهدف إلى استفادة ما لا يقل عن 400 مستفيد.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء قناة تواصل مشتركة بين المؤسسة والوزارة، وتتولى " زايد العليا " الإشراف والتنسيق لتسهيل وصول وتنفيذ البرنامج وتحقيق الاهداف المرجوة وفقًا للجدول الزمني، بينما تنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية برنامج (جسور أمل القابضة)، وتنسق برنامج القافلة الطبية، كما تزود المؤسسة بتقارير دورية نهاية كل شهر تحتوي على كافة البيانات الخاصة بتفاصيل التنفيذ.

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصري للسلاح، بعد تصدر محمد حمزة لاعب منتخبنا الوطني، التنصيف الأوليمبي لسلاح الشيش رجا، بعد انتهاء كأس العالم لسلاح الشيش الذي أقيم بتركيا الأسبوع الماضي.

واحتل محمد حمزة صدارة التصنيف بعد تحقيقه المركز الخامس في البطولة مما أضاف له 14 نقطة في التصنيف الأوليمبي والعالمي.

وقال أشرف صبحي: «بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والإفريقية والدولية.