استهداف قاعدة أمريكية في سوريا

أفاد المرصد السوري اليوم الثلاثاء، بوقوع هجوم على القاعدة الأمريكية بـ حقل كونيكو للغاز شمالي دير الزور في سوريا.

وأشار المرصد السوري إلى أن انفجارات دوت في منطقة القاعدة الأمريكية بـ حقل كونيكو للغاز شمالي دير الزور، نتيجة استهدافها بالصواريخ من قبل المسلحين,

ويعد هذا الهجوم هو السادس من نوعه على القاعدة منذ 19 أكتوبر الماضي.

الهجوم علي قاعدة حقل العمر النفطي

وتعرضت قاعدة حقل العمر النفط” أكبر قواعد قوات التحالف الدولي في سوريا، بريف دير الزور الشرقي لهجوم بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، بطائرات مسيّرة.

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وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إلى إسقاط قوات التحالف الدولي بصاروخ مضاد، طائرة مسيّرة تابعة للميليشيات الموالية لإيران كانت تحاول استهداف قاعدة “التحالف الدولي” في خراب الجير شمال شرقي الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 أكتوبر، 36 هجومًا على قواعد “التحالف الدولي”.

القواعد الأمريكية تتعرض لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي والدعم الكبير الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لجيش الاحتلال، تعرضت القوات التابعة لواشنطن وقواعدها الموجودة في سوريا والعراق لهجمات متكررة بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق تعرضت القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غربي العراق لهجوم بطائرات مسيرة.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن قاعدة عين الأسد التي تضم القوات الأمريكية تعرضت لقصف بأكثر من قذيفتي هاون سقطت داخل القاعدة.

وبينت المصادر أن سقوط قذائف الهاون أدى لوقوع انفجارات داخل قاعدة عين الأسد، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية أو ما إذا أسفر القصف عن أي خسائر أخرى.

وتعرضت قاعدة حرير في مدينة أربيل، شمال العراق، والتي تضم القوات الأمريكية، ظهر السبت، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

ولوحت ما تسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" بالبدء بمرحلة جديدة في مواجهة الأمريكان، نصرة لفلسطين، مؤكدة أن المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة.

وتتعرض القوات الأمريكية الموجودة في القواعد العسكرية العراقية في عين الأسد بمحافظة الأنبار وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ أسابيع، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيانات رسمية للبنتاجون.