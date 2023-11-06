البيت الأبيض يكشف أسباب تغيير تموضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

أخبار غزة الآن، قال جون كيربي منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة - بحسب تعبيره.

القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

وزعم خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: تغيير تموضع قواتنا في الشرق الأوسط هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع.

هدنة إنسانية مؤقتة

وادعى كيربي أن الولايات المتحدة تدعم وجود هدنة إنسانية مؤقتة وذات رقعة جغرافية محدودة في غزة، مواصلا مزاعمه: نريد من الإسرائيليين تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وأن يكونوا حذرين.



Advertisements

خطط إسرائيلية جديدة

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، وافق على خطط إضافية للعملية البرية في غزة.

قلق جيش الاحتلال



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" مزاعم مسئول أمني إسرائيلي، بأن هناك قلقا في جيش الاحتلال من أن يواجه نتنياهو ضغوطًا أمريكية للحد من القتال قبل تحقيق الأهداف في غزة.

من جانبه قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الإثنين: إن العالم لم يشهد أعداد ضحايا كالتي نشهدها الآن في غزة، مشددا على أن القطاع أصبح مقبرة للأطفال.



وأضاف: "المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي الحاجة، لقد خصصنا أكثر من مليار دولار لدعم عمليات الإغاثة وتوفير المساعدات في قطاع غزة".

وشدد جوتيريش على أن صور المعاناة في غزة تفطر القلوب ويجب أن نتمسك بإنسانيتنا وعلينا ألا ننسى أهمية معالجة مخاطر امتداد الصراع إلى المنطقة، لافتا إلى أن الكارثة التي تتكشف تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحا مع مرور كل ساعة.

وتابع: "أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي نشهدها وأكرر دعوتي لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأي طرف بأي صراع لا يمكن أن يكون فوق القانون الإنساني الدولي".

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على فلسطين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف مصاب.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، اليوم الإثنين، أن 10010 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.